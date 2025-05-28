LIC Share: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की जा रही है। शेयर में यह तेजी कंपनी का मंगलवार को मजबूत Q4 रिजल्ट और तीन साल में सबसे बड़े डिविडेंड की घोषणा के बाद आई है।

एलआईसी का शेयर आज सुबह 10:26 बजे तक बीएसई पर 6.83% या 59.45 रुपये की तेजी के साथ 930.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.82% या 59.40 रुपये चढ़कर 930.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

एलआईसी का शेयर आज 895.70 रुपये पर ओपन हुआ था और 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर आज अपने इंट्राडे हाई 948 रुपये पर पहुंत गया है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 7,06,015 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

LIC Q4 FY25 Results

मंगलवार को कंपनी ने अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया कि Q4 में उसका नेट प्रॉफिट YoY 38% बढ़कर ₹19,013 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में ₹13,763 करोड़ रुपये था।

हालांकि इसके बाद भी बीमा कंपनी का कुल आय मार्च तिमाही में गिरकर ₹2,41,625 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में ₹2,50,923 करोड़ था।

एनुअल प्रदर्शन के संदर्भ में, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का प्रॉफिट पिछले वर्ष के ₹40,676 करोड़ से 18% बढ़कर ₹48,151 करोड़ हो गया।

LIC Dividend

कंपनी ने Q4 रिजल्ट के साथ-साथ तीन साल में सबसे बड़े डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वो निवेशकों को हर शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देगी।

LIC Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट को 25 जुलाई का दिन तय किया है।

LIC Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 6 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2022 में 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।