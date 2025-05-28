Schloss Bangalore IPO GMP: द लीला पैलेस ब्रांड के तहत भारत में 5 स्टॉर होटल और लक्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड (Schloss Bangalore Limited) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन सोमवार 26 मई को खुला था।

आईपीओ ऑफर के तीसरे दिन इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज स्थिर है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल।

Schloss Bangalore IPO Price

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 413 से 435 रुपये तय किया है और 34 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,042 रुपये का निवेश करना होगा।

Schloss Bangalore IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ के आज का जीएमपी 4.5 रुपये है। मंगलवार को भी जीएमपी 4.5 रुपये ही था।

Schloss Bangalore IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 1.03% के प्रीमियम के साथ 439.5 रुपये पर हो सकती है।

Schloss Bangalore IPO Details

लीला होटल्स का आईपीओ ₹3,500.00 करोड़ का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 5.75 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 2,500 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 2.30 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹1,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

Schloss Bangalore IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल यानी गुरुवार 29 मई को हो सकता है और इसकी लिस्टिंग सोमवार 2 जून को हो सकती है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने द्वारा लिए गए उधारों, अपने सहायक कंपनी श्लॉस चाणक्य, श्लॉस चेन्नई, श्लॉस उदयपुर और टीपीआरपीएल द्वारा लिए गए उधारों के रिपेमेंट या प्री-पेमेंट करने के लिए करेगी।

इसके अलावा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए भी कंपनी पैसों का इस्तेमाल करेगी।