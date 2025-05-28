scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSE Unlisted Share Price: ताबड़तोड़ भाग रहा है स्टॉक! आज फिर बनाया ऑल टाइम हाई - लेटेस्ट डिटेल्स

NSE Unlisted Share Price: ताबड़तोड़ भाग रहा है स्टॉक! आज फिर बनाया ऑल टाइम हाई - लेटेस्ट डिटेल्स

सोमवार और मंगलवार को एनएसई के अन-लिस्टेड शेयर ने अपने लाइफटाइम हाई को टच किया था और आज एक बार फिर से शेयर ने अपना लाइफटाइम हाई बनाया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 28, 2025 12:16 IST

NSE Unlisted Share Price: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के अन-लिस्टेड शेयरों में बुधवार को भी तेजी जारी है और शेयर ने आज एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। 

वेल्थ विजडम इंडिया के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को एनएसई के अन-लिस्टेड शेयर ने अपने लाइफटाइम हाई को टच किया था और आज एक बार फिर से शेयर ने अपना लाइफटाइम हाई 2,225 रुपये को टच किया है। डेटा के मुताबिक एनएसई का मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। 

NSE Unlisted Share Price

वेल्थ विजडम इंडिया के अनुसार एनएसई का शेयर प्राइस आज 2,225 रुपये है। इस कीमत आज दिन का उच्चतम स्तर और 52 Week High भी है। इसका P/E रेश्यो 45.19 है। 

बिजनेस टु़डे को हाल ही में वेल्थ विजडम इंडिया के फाउंडर कृष्ण पटवारी ने कहा था कि एनएसई के अन-लिस्टेड शेयर प्राइस में वृद्धि आईपीओ से पहले मजबूत निवेशक मांग को दर्शाती है, जिसमें लिस्टिंग के बाद महत्वपूर्ण रिटर्न की उम्मीद है।

कृष्ण पटवारी ने आगे कहा कि एनएसई, जो कुल बाजार पूंजीकरण के हिसाब से वैश्विक स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ने हाल ही में 2024 में 268 आईपीओ की सुविधा देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसमें 90 मेनबोर्ड आईपीओ और एसएमई सेगमेंट में 178 शामिल हैं, जिससे कुल 1.67 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। यह एक कैलेंडर वर्ष में आईपीओ की सबसे अधिक संख्या है, जो भारत के पूंजी बाजारों में बढ़ते विश्वास को दिखाता है।

हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने पुष्टि की थी कि एनएसई के आईपीओ में देरी करने वाले रेगुलेटरी मुद्दों को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको समयसीमा नहीं बता सकता, लेकिन यह जल्द ही हो जाएगा। एनएसई और सेबी बातचीत कर रहे हैं। वे मुद्दों को सुलझा रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
