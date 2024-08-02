आज कौन से स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नज़र ? - जानिए

Infosys: इंफोसिस ने बताया कि कर्नाटका राज्य के अधिकारियों ने कंपनी को भेजा गया 'प्रि-शो कॉज' नोटिस वापस ले लिया है। कंपनी ने यह नोटिस ₹32,403 करोड़ के GST मांग के बाद प्राप्त किया था और इसे 'प्रि-शो कॉज' नोटिस के रूप में वर्णित किया था। कंपनी का मानना है कि यह GST उन खर्चों पर लागू नहीं होता है।

Tata Motors: टाटा मोटर्स ने बताया कि जून 2024 तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 74% बढ़कर ₹5,566 करोड़ हो गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने वाणिज्यिक वाहन व्यवसायों को TML वाणिज्यिक वाहनों में विभाजित करने का निर्णय लिया है।

Dr. Reddy’s, Nestle India: नेस्ले इंडिया ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरी के साथ एक संयुक्त उद्यम में ₹705.5 करोड़ का निवेश किया है, जो पोषण स्वास्थ्य समाधान पर केंद्रित है।

Godrej Agrovet: गोदरेज एग्रोवेट ने टायसन इंडिया होल्डिंग्स के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह गोदरेज टायसन फूड्स लिमिटेड में टायसन का 49% हिस्सा खरीदेगा। इस लेन-देन के बाद, गोदरेज एग्रोवेट GTFL में 100% हिस्सेदारी रखेगा। कंपनी ने अपनी Q1 परिणामों में 28.3% लाभ वृद्धि की भी घोषणा की।

Zomato: जोमैटो ने अप्रैल-जून 2024-25 तिमाही में ₹253 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है, जो पिछले वर्ष के ₹2 करोड़ से कई गुना अधिक है। कंपनी की संचालन से आय 74% बढ़कर ₹4,206 करोड़ हो गई है।

Ratan India: रतन इंडिया पावर ने अप्रैल-जून 2024 तिमाही में ₹93 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹549.36 करोड़ के नुकसान से एक महत्वपूर्ण सुधार है।

ITC: ITC ने पहली तिमाही में ₹4,917.45 करोड़ का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है, जो पिछले वर्ष के ₹4,902.74 करोड़ से थोड़ा अधिक है। कंपनी ने बताया कि FMCG व्यवसाय ने मांग की कमी के बावजूद मजबूत वृद्धि दिखाई है।

आज के बाजार में ये सभी घटनाक्रम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बाजार की स्थिति को देखते हुए, निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और अपने निवेश निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए।