Tesla के बड़े ऑर्डर के बाद कौन से स्टॉक्स पर हो सकता है असर?

प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान टेस्ला के सीईओ मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। जिसके बाद उन्होने कहा था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि टेस्ला भारत में निवेश करे और जिसपर वो जल्द कोई एलान कर सकते हैं। ऐसे में भारत के ऑटो कंपोनेंट से खरीद बढ़ाने के संकेत से कई उम्मीदें बढ़ रही हैं।
अब खबर आ रही है कि Tesla भारत से ऑटो पार्ट्स की खरीद को पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुना कर सकती है। केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने जानकारी दी है कि टेस्ला भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों से 190 करोड़ डॉलर तक के कंपोनेंट खरीद सकती है। ये रकम 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। टेस्ला कब भारत में सीधा निवेश करेगी ये तय नहीं है लेकिन इंपोर्ट में करीब दोगुने की बढ़त से साफ संकेत है कि टेस्ला देश में मौजूद मौकों को देख आगे बढ़ रहा है।
Sona Comstar
सोना बीएलडब्लू प्रिसीजन फोर्जिंग बीएलडब्लू प्रिसीजन फोर्जिंग की कंपनी सोना कॉमस्टार इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में पार्ट्स की सप्लाई करती है। कंपनी EV गाड़ियों के करीब 10-12 पार्ट सप्लाई करती है। कंपनी के पार्ट्स दुनिया के टॉप 10 में शामिल 5 ओईएम की गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। वहीं देश में कंपनी 4 ऐसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों को पार्ट्स सप्लाई करती है जो देश के टॉप 10 में शामिल हैं।
Sandhar Technologies
कंपनी की 15 फीसदी आय विदेशी बाज़ारों से आती है। कंपनी ने तकनीक के लिए जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में करार किया है। फिलहाल कंपनी Revolt, Aether, Ampere, TVS के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पार्ट्स की सप्लाई करती हैं। वहीं Mahindra, Tata के EV में भी कंपनी के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं।
Bharat Forge
Cummins, GM, Volvo, Daimler कंपनी के ग्राहक, कंपनी की Tork Motors के नाम से Electric Vehicle सब्सीडियरी है। कंपनी का Tevva Motors में भी निवेश है। Tevva के जरिए कंपनी की इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में भी पहुंच है।
