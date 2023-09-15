BSE ने Circuit Limit में फिर किया बदलाव, कंपनियों के नाम जानिए !

scorecardresearch
सूचि में Gagan Gases Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 7 फीसदी बढ़कर 19 रुपये पर बंद हुआ। शेयर ने एक हफ्ते में 27 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 8 करोड़ रुपये है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 15, 2023 11:02 IST
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच Bombay Stock Exchange ने Circuit Limit को लेकर फिर से एक बार फेरबदल किया है। 15 सितंबर की लिस्ट में पहली कंपनी Ken Financial Services Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 14.37 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 70 फीसदी बढ़ा है। कंपनी की मार्केट कैप 4 करोड़ रुपये है।

लिस्ट में दूसरी कंपनी Gretex Corporate Services Ltd है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 13 फीसदी गिरकर 212 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 30 फीसदी गिरा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 275 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 244 करोड़ रुपये है। तीसरे नंबर पर Gagan Gases Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 7 फीसदी बढ़कर 19 रुपये पर बंद हुआ। शेयर ने एक हफ्ते में 27 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 8 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 15, 2023