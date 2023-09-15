Mutual Funds इन दो स्टॉक्स पर क्यों हैं फिदा?
स्मॉल-कैप क्षेत्र की बात करें तो डेटा से पता चला है कि म्यूचुअल फंड ने एसबीएफसी फाइनेंस (850 करोड़ रुपये) और एसजेएस एंटरप्राइजेज (350 करोड़ रुपये) में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके विपरीत, उन्होंने वीआईपी इंडस्ट्रीज, कैंपस एक्टिववियर और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी।
Suzlon Energy और Inox wind अगस्त में देश के Mutual Funds प्रबंधकों की शीर्ष पसंद बनकर उभरे हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, फंड मैनेजरों ने पिछले महीने सुजलॉन एनर्जी के 1,240 करोड़ रुपये और आईनॉक्स विंड के 380 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 2023 में अब तक सुजलॉन एनर्जी और आईनॉक्स विंड के शेयरों में क्रमश: 109 फीसदी और 82 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
सुजलॉन एनर्जी पर अपने विचार साझा करते हुए, जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में कहा, सोलर सेक्टर की अनुकूल परिस्थितियों, बेहतर बैलेंस शीट और मजबूत ऑर्डर बुक के साथ, हम आगे चलकर कंपनी के प्रदर्शन में मजबूत सुधार की उम्मीद करते हैं। हम स्टॉक पर 'खरीदें' रेटिंग और 30 रुपये प्रति शेयर के सितंबर 2024 के लक्ष्य मूल्य के साथ कवरेज शुरू करते हैं।' सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने 13 सितंबर को 22.20 रुपये पर कारोबार किया। दूसरी ओर, सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज 262 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ आईनॉक्स विंड पर उत्साहित है।
