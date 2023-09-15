Alkem Labs के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग की तलाशी, शेयर गिरा

scorecardresearch
कंपनी विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में अपने उत्पाद पेश करती है, जैसे कि एंटी इंफेक्शन, त्वचाविज्ञान, मधुमेह विज्ञान, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस, रुमेटोलॉजी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस), ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग और विटामिन, खनिज और पोषण।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 15, 2023 10:26 IST
Alkem Laboratories Ltd के शेयर आज फोकस में हैं क्योंकि कंपनी ने कहा कि आयकर विभाग कंपनी के कुछ कार्यालयों और सहायक कंपनियों का सर्वेक्षण कर रहा है। पिछले कारोबारी सत्र में बीएसई पर अल्केम लेबोरेटरीज के शेयर 1.16% गिरकर 3703.70 रुपये पर बंद हुए। कंपनी ने कहा कि वो अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रही है। इसमें यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई का कंपनी के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड फार्मास्युटिकल और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के विकास, निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। कंपनी विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में अपने उत्पाद पेश करती है, जैसे कि एंटी इंफेक्शन, त्वचाविज्ञान, मधुमेह विज्ञान, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस, रुमेटोलॉजी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस), ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग और विटामिन, खनिज और पोषण।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 15, 2023