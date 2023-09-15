IndiGo के शेयर 3,000 रुपये पर? आगे क्या करें?

IndiGo का शेयर एक नई ऊंचाई पर है और कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस स्टॉक में क्या किया जाए। घरेलू ब्रोकरेज एमके ग्लोबल का कहना है कि इंजन संबंधी समस्याओं और ईंधन की बढ़ती कीमतों की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) कंपीटिशन के बावजूद अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए है। आगामी यात्रा सीज़न मजबूत दिख रहा है और उम्मीद है कि रेवेन्यु में सुधार से लागत दबाव कम हो जाएगा। घरेलू ब्रोकरेज एम के ग्लोबल ने नोट किया कि प्रैट एंड व्हिटनी (पी एंड डब्ल्यू) इंजन की समस्याएं बढ़ गई हैं, पहले के 1,200 से अधिक इंजनों के मुकाबले निरीक्षण के लिए 3,000 से अधिक इंजन रिकॉल की उम्मीद है। एमके ने अनुमान लगाया है कि सबसे खराब स्थिति में इंडिगो पर अगले 3-4 वर्षों के लिए एक समय में औसतन 20-25 अधिक विमान (एओजी) होंगे, जो जून के अंत तक 40 थे।

advertisement

Also Read: आज किन शेयरो पर रहेगी नज़र ! बाजार खुलने से पहले पढ़िए

एमके ग्लोबल ने कहा कि इंडिगो भारत में मजबूत हवाई यातायात वृद्धि (वित्त वर्ष 2024-30 में 12% सीएजीआर) हासिल करने के लिए तैयार है। इंडिगो के पास एयरबस के साथ 980 से अधिक विमानों (500 विमानों के लिए हाल ही में दिए गए ऑर्डर सहित) की एक मजबूत बकाया ऑर्डर बुक है और CY30 तक अपने बेड़े के आकार को दोगुना करने का लक्ष्य है। "इसके अलावा, इंडिगो को कम प्रतिस्पर्धी तीव्रता से लाभ मिलता रहेगा।

IndiGo का शेयर एक नई ऊंचाई पर है और कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है

डिस्क्लेमर: आपको कोई भी वास्तविक निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले एक योग्य ब्रोकर या अन्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उपयोग के लिए है। बिजनेस टुडे अपनी किसी भी सामग्री की गारंटी नहीं देता है, इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसका समर्थन नहीं करता है और इसके द्वारा इससे संबंधित सभी वारंटी, व्यक्त या निहित, को अस्वीकार करता है।

Also Read: Post Office की ये स्कीम दे रही है अच्छा रिटर्न