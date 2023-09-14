Post Office की ये स्कीम दे रही है अच्छा रिटर्न

नौकरीपेशा हो या फिर बिजनेसमैन, हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत करना चाहता है, और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो इस मामले में, Post Office की सेविंग स्कीम्स बेहद फायदेमंद हो सकती हैं।

Also Read: अब 30 दिन में बैंक से वापस मिलेंगे प्रॉपर्टी के कागज, पढ़िए पूरी ख़बर

advertisement

"किसान विकास पत्र" (KVP), जिसमें निवेश करने से आपका पैसा मात्र 115 महीनों में दोगुना हो जाता है। इस स्कीम में 7.5% का ब्याज मिलता है, जिससे आपकी निवेश राशि तेजी से बढ़ती है। यह स्कीम बच्चों, बूढ़ों, और युवाओं के लिए सुरक्षित तरीके से निवेश करने का अच्छा तरीका है। सरकार ने विकास पत्र के मैच्योरिटी पीरियड को 120 से 115 महीने में कर दिया है, जिससे आपका पैसा जल्दी डबल हो जाता है। किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए आप कम से कम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये का निवेश करता है, तो 115 महीनों बाद उसकी राशि 20 लाख रुपये हो जाती है।

KVP जिसमें निवेश करने से आपका पैसा मात्र 115 महीनों में दोगुना हो जाता है

इसके साथ ही, इस स्कीम का महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह किसी भी आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।इसलिए आप जब भी चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्किम में निवेश करके आप अपनी कमाई को सुरक्षित और डबल कर सकते हैं , जिससे आपका भविष्य सुरक्षित बनता है।



(डिस्क्लेमर- किसी भी निवेश करने के फैसले से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, बिजनेस टुडे बाजार किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।)

Also Read: RBI उठा सकती है बड़ा कदम, कॉल मनी मार्केट में लॉन्च कर सकता है ई-रुपया