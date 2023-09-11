scorecardresearch
RBI उठा सकती है बड़ा कदम, कॉल मनी मार्केट में लॉन्च कर सकता है ई-रुपया

यह करेंसी आम फिजिकल करेंसी की तरह ही होती है जिसमें सामान्य नोटों की तरह की नोट होते हैं, जो केवल फिजिकल के बजाय डिजिटल होते हैं। होलसेम मार्केट के आलावा रिजर्व बैंक ने ई-रुपये के रिटेल इस्तेमाल के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इसमें देश के कुल 9 बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक,एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2023 18:56 IST
कॉल मनी मार्केट में लॉन्च कर सकता है ई-रुपया

Reserve Bank of India अक्टूबर में इंटरबैंक बॉरोइंग या कॉल मनी मार्केट Call Money Market में  Digital Rupee के इस्तेमाल की शुरुआत कर सकता है। इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक कॉल मनी मार्केट में ई-रुपये की शुरुआत अक्टूबर में कर सकता है। वहीं इससे पहले नवंबर, 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) ने थोक (Digital Rupee-Wholesale) बाजार में डिजिटल करेंसी (Digital Currency) के उपयोग की शुरुआत की थी।

Also Read: Sovereign Gold की बॉन्ड सीरीज आज से खुली, 15 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस लेनदेन को केवल सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन तक के लिए सीमित किया गया था। अजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि अगले महीने यानी अक्टूबर 2023 में डिजिटल करेंसी जारी करने वाली CBDC कॉल मनी मार्केट में इसे थोक में इस्तेमाल के लिए पेशकश करेगा।

Call Money Market में  Digital Rupee के इस्तेमाल की शुरुआत कर सकता है

ध्यान देने वाली बात ये है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी जारी करने की बात कही थी। यह करेंसी आम फिजिकल करेंसी की तरह ही होती है जिसमें सामान्य नोटों की तरह की नोट होते हैं, जो केवल फिजिकल के बजाय डिजिटल होते हैं। होलसेम मार्केट के आलावा रिजर्व बैंक ने ई-रुपये के रिटेल इस्तेमाल के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इसमें देश के कुल 9 बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक,एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक हैं।

Also Read: BT Bazaar Analysis: क्या क्रिप्टो का रेगुलेशन करेगा भविष्य का रास्ता साफ?

Sep 11, 2023