scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज किन शेयरो पर रहेगी नज़र ! बाजार खुलने से पहले पढ़िए

आज किन शेयरो पर रहेगी नज़र ! बाजार खुलने से पहले पढ़िए

अमेरिकी बाजार में 10-साल के ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10-साल का ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 4.288% पर पहुंच चुकी है। 2-साल का ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 5.014% पर पहुंच चुका है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 15, 2023 08:56 IST
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बाजारो में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद मिलाजुला कारोबार नजर आ रहा है। तो चलिए जानते है आज किन शेयरो पर सबकी नजर रहने वाली है। 

Also Read: अगस्त महीने में थोक महंगाई बढ़कर -0.52%

advertisement

Indian Hotels : कंपनी ने यूरोपीय क्षेत्र में एंट्री कर ली है। फ्रैंकफर्ट में Taj Hotel Hessischer HOF से करार किया है। 2025 में होटल फिर से शुरू होने की उम्मीद है। 

Indian Hotels
Indian Hotels

Bharat Forge : भारत फोर्ज, कल्याणी सिस्टम का पैरामाउंट से करार कर लिया है। 4x4 और 6x6 इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने के लिए करार किया है। UAE की एयरोस्पेस और टेक्नोलॉजी कंपनी पैरामाउंट है। अभी सेना के लिए KM4 Armoured व्हीकल बनाती है। 

Bharat Forge
Bharat Forge

Strides Pharma : Dolutegravir दवा को US FDA से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। Naive मरीजों के Antiretroval Therapy में इस दवा का इस्तेमाल होता है। Dolutegravir दवा का US में $134.5 Cr का मार्केट है। कंपनी इस दवा का बेंगलुरु प्लांट में उत्पादन होगा। 

Strides Pharma
Strides Pharma

PI Industries : Koppert के साथ कंपनी ने स्ट्रैटेजिक करार किया है। कंपनी ने ग्री प्रोडक्ट और Biologicals को डेवलप करेगी। 

PI Industries
PI Industries

Lemon Tree Hotels : कंपनी ने गुजरात और नेपाल में प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस करार किया है। गुजरात में लेमन ट्री होटल्स ब्रांड के नाम से करार किया है। नेपाल में लेमन ट्री रिसॉर्ट ब्रांड के नाम से करार किया है। सब्सिडियरी कार्नेशन होटल्स ऑपरेट करेगी नए होटल्स हैं। 

Lemon Tree Hotels
Lemon Tree Hotels

Sequent Scientific : कंपनी को ठाणे की API यूनिट बेचने को बोर्ड की मंजूरी मिली है। 

Sequent Scientific
Sequent Scientific :

Patel Engineering : कंपनी की JV इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया है। कंपनी ने MKVDC के साथ 250 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इरिगेशन प्रोजेक्ट में कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

Patel Engineering
Patel Engineering

NTPC : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम (UPRVUNL) के साथ कंपनी ने सप्लीमेंट्री JV किया है। NTPC-UPRVUNL के 2008 में हुए JV में संशोधन किया है। JV के तहत 660 MW के 2 मेजा स्टेज-II थर्मल प्रोजेक्ट बनेंगे। 800 MW के 2 ओबरा 'डी' थर्मल प्रोजेक्ट बनेंगे। 800 MW के 2 अनपारा 'E' प्रोजेक्ट भी डेवलप होंगे। 

advertisement
NTPC
NTPC

Gufic Biosciences : Omadacycline Tosylate के Freeze Dried पेटेंट को मंजूरी मिली है। कंपनी को 20 साल के लिए पेटेंट मिला है।

Gufic Biosciences
Gufic Biosciences

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 15, 2023