आज के बाज़ार में कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर

आज कई कंपनियों के रिजल्ट आएंगे तो कई कंपनियों ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए नए ऐलान किए हैं। आइये जानते हैं कि आज वो कौन से स्टॉक हैं जो खबरों में रहेंगे।

HDFC Bank: HDFC आज एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएगे।

State Bank of India: बैंक ने शुक्रवार को MCLR में 5 bps की बढ़ोतरी की है, जो कि 15 जुलाई से प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही कुछ होम लोन्स पर प्रोसेसिंग फीस भी कम कर दी है।

Ircon International: कंपनी ने श्रीलंका रेलवे से महो से ओमनथाई ट्रैक पुनर्वास परियोजना तक रेलवे लाइन के पहले चरण के अपग्रेडेशन काम को शुरू किया है।

JK Lakshmi Cement: कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिए इक्विटी सब्सक्रिप्शन से सब्सिडियरी कंपनी में अतिरिक्त निवेश किया है. यूनिट उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड ने 14 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर 19.45 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिससे कुल 350.12 करोड़ रुपये हासिल हुए. जेके लक्ष्मी सीमेंट की हिस्सेदारी 72.54% से बढ़कर 75% हो गई है।

Bandhan Bank: पहली तिमाही में बैंक का NII सालाना आधार पर 2,514.4 करोड़ रुपए से 0.9% घटकर 2,490.8 करोड़ रुपए रहा. जबकि, मुनाफा भी 886.5 करोड़ रुपए से 18.7% घटकर 721 करोड़ रुपए रहा. बैंक का ग्रॉस एनपीए भी 4.87% से बढ़कर 6.76% रहा. जबकि, मार्जिन 7.3% के साथ सपाट स्तर पर रहा।

Som Distilleries and Breweries: कंपनी 5 अगस्त को एक पहचानी गई नॉन-प्रमोटर यूनिट को प्रेफरेंशियल और निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2.5 लाख इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार करेगी और मंजूरी देगी

Kotak Mahindra Bank: बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने शेयरहोल्डर्स को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि वो MD पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि, फिलहाल इस्तीफे की तारीख का एलान नहीं किया गया है। उदय कोटक काफी लंबे समय पहले ही कोटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पद छोड़ने की बात कह चुके हैं।

Metropolis Healthcare: पहली तिमाही में अपडेट के अनुसार कोर कारोबार ग्रोथ आय 12% रही है। लेकिन ऑपरेशंस से कुल में आय में हल्का दबाव देखने को मिला है। ये दबाव कोविड और B2G कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देखने को मिला है। B2C सेगमेंट की आय ग्रोथ 12% रही और प्रीमियम वेलनेस सेगमेंट की ग्रोथ 23% रही है। जून 2023 तक कंपनी पर कुल कर्ज 67 करोड़ रुपए का रहा है।