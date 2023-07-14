scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार808 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद RVNL का शेयर 3% चढ़ा, अगला टारगेट 145 रुपये?

808 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद RVNL का शेयर 3% चढ़ा, अगला टारगेट 145 रुपये?

कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 808 करोड़ रुपये ऑर्डर मिला है। इस परियोजना की लागत 808.48 करोड़ रुपये है और इसे दो साल में पूरा किया जाना है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Jul 14, 2023 12:40 IST
RVNL का शेयर 3% चढ़ा
RVNL का शेयर 3% चढ़ा

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) का शेयर आज 2.66 प्रतिशत बढ़कर 118.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 808 करोड़ रुपये ऑर्डर मिला है। इस परियोजना की लागत 808.48 करोड़ रुपये है और इसे दो साल में पूरा किया जाना है।

advertisement

Also Read: Delta Corp का Share 27% गिरा, टेक्नीकल चार्ट पर क्या है संकेत?

इस खबर के बाद शेयर में फिर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 291 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 2023 में अब तक इसमें करीब 75 फीसदी की तेजी आई है। 

Also Read: Analysis: Sensex 66 हजार के पार, Nifty 19,550 के पार, दया कुछ तो गड़बड़ है!

एक्सपर्ट्स का कहना है कि काउंटर पर फिलहाल 120 रुपये, इसके बाद 118 रुपये, 115 रुपये और 110 रुपये के स्तर पर सर्पोट देखा जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक काफी समय से मजबूत हो रहा है और 120 रुपये आस-पास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। 

RVNL का शेयर आज 2.66 प्रतिशत बढ़कर 118.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है
RVNL का शेयर आज 2.66 प्रतिशत बढ़कर 118.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है

( किसी भी शेयर की खरीद-बिक्री से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें, बिज़नेस टुडे बाज़ार किसी भी शेयर की अनुशंसा नहीं करता है)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 14, 2023