808 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद RVNL का शेयर 3% चढ़ा, अगला टारगेट 145 रुपये?

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) का शेयर आज 2.66 प्रतिशत बढ़कर 118.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 808 करोड़ रुपये ऑर्डर मिला है। इस परियोजना की लागत 808.48 करोड़ रुपये है और इसे दो साल में पूरा किया जाना है।

इस खबर के बाद शेयर में फिर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 291 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 2023 में अब तक इसमें करीब 75 फीसदी की तेजी आई है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि काउंटर पर फिलहाल 120 रुपये, इसके बाद 118 रुपये, 115 रुपये और 110 रुपये के स्तर पर सर्पोट देखा जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक काफी समय से मजबूत हो रहा है और 120 रुपये आस-पास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है।

( किसी भी शेयर की खरीद-बिक्री से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें, बिज़नेस टुडे बाज़ार किसी भी शेयर की अनुशंसा नहीं करता है)