Result Analysis: Wipro Q1 नतीजे: मुनाफा 12% बढ़कर 2,870 करोड़ रुपये

Wipro ने गुरुवार को अपने नतीजे पेश किये। कंपनी ने अपने नतीजों में पिछली तिमाही के मुकाबले साल-दर-साल (YoY) 11.95% की वृद्धि के साथ 2,870.1 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 6.04% बढ़कर 22,831 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 21,528.60 करोड़ रुपये था। इस तिमाही के लिए कुल ऑर्डर बुक $3.7 बिलियन रही। बड़े सौदे $1.2 बिलियन में जीते गए, जो कि सालाना आधार पर 9% अधिक है।

सीईओ और प्रबंध निदेशक Thierry Delaporte ने कहा, "विप्रो के पहली तिमाही के नतीजे बड़े सौदे की बुकिंग, मजबूत ग्राहक वृद्धि और लचीले मार्जिन की मजबूत रीढ़ के साथ आए हैं। ग्राहकों के खर्च में कमी के बावजूद, हमने नई व्यावसायिक गति बनाए रखी। हमने मजबूत डिलीवरी, नवाचार और विस्तारित सेवाओं के साथ अपने ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया है जो हमारे दीर्घकालिक व्यवसायों को मजबूत करते हैं और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करते हैं। तिमाही के लिए परिचालन नकदी प्रवाह शुद्ध आय का 130% 3,750 करोड़ रुपये ($457.1 मिलियन) रहा।