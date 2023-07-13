शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट पर अपनी लिस्टिंग से पहले, Senco Gold ने ग्रे मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखी है। कंपनी का आईपीओ 14 जुलाई को दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत करेगा। दो दिन पहले तक सेनको गोल्ड के शेयर ग्रे मार्केट में 125-130 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर चल रहे थे, जो इसके इश्यू प्राइस से लगभग 40% अधिक था। बुधवार को ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 135-140 रुपये था और निवेशक पहली बार एक और बंपर लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रे मार्केट पर नज़र रखने वाले एनालिस्ट कंपनी पर सकारात्मक हैं। जानकारों का कहना है सही वैल्युएशन और बाकी आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग के बाद सेंको को भी बाज़ार हाथों-हाथ ले सकता है। आइडियाफोर्ज और साइएंट डीएलएम की हालिया लिस्टिंग आश्चर्यजनक थी और दोनों शेयरों की बंपर लिस्टिंग हुई और लोगों के पैसे बने।

सेंको गोल्ड के 405 करोड़ रुपये के आईपीओ को कुल मिलाकर 77.25 गुना सब्सक्राइब किया गया था। पैन-इंडिया ज्वेलरी रिटेलर का इश्यू 4-6 जुलाई के बीच 301-317 रुपये प्रति शेयर की रेंज में ओपन हुआ था। सेंको 1994 में स्थापित, एक ज्वैलरी रिटेल कंपनी है, जो पूरे देश में 13 राज्यों के 96 शहरों और कस्बों में अपने 136 शोरूमों के माध्यम से अपने ब्रांड नाम 'सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स' के तहत अपने उत्पाद बेचता है। दुकानों की संख्या के मामले में यह पूर्वी भारत में सबसे बड़ा संगठित आभूषण खुदरा विक्रेता है। सेंको गोल्ड आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम से पता चलता है कि स्टॉक रुपये पर सूचीबद्ध होने की संभावना है।

