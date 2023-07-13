scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार8 रुपये से 1,258 रुपये का सफर, देखते ही देखते कैसे Multibagger बना ये स्टॉक?

8 रुपये से 1,258 रुपये का सफर, देखते ही देखते कैसे Multibagger बना ये स्टॉक?

बाजार के उतार चढ़ाव के बिच कई कंपनियों ने अपने निवेशको को अच्छा रिटर्न दिया है। इसी के बिच कई कंपनी के शेयर मल्टीबैगर भी बन चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में पिछले तीन सालों में 15,000% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक में आई तेजी की वजह से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप बीएसई पर 2621 करोड़ रुपये हो गया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 13, 2023 17:20 IST
वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में पिछले तीन सालों में 15,000% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है
वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में पिछले तीन सालों में 15,000% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है

मल्टीबैगर कंपनी Waaree Renewable Technologies Limited के शेयरों में पिछले तीन सालों में 15,000% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये स्टॉक 10 जुलाई, 2020 को 8.2 रुपये पर बंद हुआ था और 13 जुलाई, 2023 को बीएसई पर इसने 1257.90 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। तीन साल पहले अगर किसी ने इसमें एक लाख रुपये की रकम को निवेश किया होता तो ये रकम आज 1.53 करोड़ रुपये में बदल गई होती। स्टॉक में आई तेजी की वजह से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप बीएसई पर 2621 करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एक प्रमोटर के पास फर्म में 74.51% हिस्सेदारी थी और 11,119 सार्वजनिक शेयरधारकों के पास 25.49% हिस्सेदारी थी। 

advertisement

Also Read: Delta Corp का Share 27% गिरा, टेक्नीकल चार्ट पर क्या है संकेत?

तकनीकी के संदर्भ में, वारी रिन्यूएबल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 68.9 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट ज़ोन में और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। वारी रिन्यूएबल स्टॉक का एक साल का बीटा 0.3 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है। मार्च 2023 तिमाही में, फर्म ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 74.9 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 60.7 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। मार्च 2023 तिमाही में शुद्ध लाभ लगभग दोगुना होकर 15.6 करोड़ रुपये हो गया, जो 2022 की मार्च तिमाही में 8 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में परिचालन लाभ बढ़कर 21.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 9.8 करोड़ रुपये था।

मार्केट कैप बीएसई पर 2621 करोड़ रुपये हो गया है
मार्केट कैप बीएसई पर 2621 करोड़ रुपये हो गया है

वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (डब्ल्यूआरटीएल), जिसे औपचारिक रूप से संगम रिन्यूएबल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) वारी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है और सोलर ईपीसी व्यवसाय में काम करती है। वारी ग्रुप ने 600 से अधिक मेगावाट की कुल परिचालन क्षमता के साथ 10000 से अधिक सौर परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित की हैं।

 Disclaimer: निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से जानकारी लें, किसी भी फायदे या नुकसान के लिए बिज़नेस टुडे बाज़ार उत्तरदायी नहीं है। 

Also Read: Analysis: Sensex 66 हजार के पार, Nifty 19,550 के पार, दया कुछ तो गड़बड़ है !

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 13, 2023