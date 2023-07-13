8 रुपये से 1,258 रुपये का सफर, देखते ही देखते कैसे Multibagger बना ये स्टॉक?

मल्टीबैगर कंपनी Waaree Renewable Technologies Limited के शेयरों में पिछले तीन सालों में 15,000% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये स्टॉक 10 जुलाई, 2020 को 8.2 रुपये पर बंद हुआ था और 13 जुलाई, 2023 को बीएसई पर इसने 1257.90 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। तीन साल पहले अगर किसी ने इसमें एक लाख रुपये की रकम को निवेश किया होता तो ये रकम आज 1.53 करोड़ रुपये में बदल गई होती। स्टॉक में आई तेजी की वजह से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप बीएसई पर 2621 करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एक प्रमोटर के पास फर्म में 74.51% हिस्सेदारी थी और 11,119 सार्वजनिक शेयरधारकों के पास 25.49% हिस्सेदारी थी।

तकनीकी के संदर्भ में, वारी रिन्यूएबल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 68.9 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट ज़ोन में और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। वारी रिन्यूएबल स्टॉक का एक साल का बीटा 0.3 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है। मार्च 2023 तिमाही में, फर्म ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 74.9 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 60.7 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। मार्च 2023 तिमाही में शुद्ध लाभ लगभग दोगुना होकर 15.6 करोड़ रुपये हो गया, जो 2022 की मार्च तिमाही में 8 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में परिचालन लाभ बढ़कर 21.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 9.8 करोड़ रुपये था।

वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (डब्ल्यूआरटीएल), जिसे औपचारिक रूप से संगम रिन्यूएबल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) वारी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है और सोलर ईपीसी व्यवसाय में काम करती है। वारी ग्रुप ने 600 से अधिक मेगावाट की कुल परिचालन क्षमता के साथ 10000 से अधिक सौर परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित की हैं।

Disclaimer: निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से जानकारी लें, किसी भी फायदे या नुकसान के लिए बिज़नेस टुडे बाज़ार उत्तरदायी नहीं है।

