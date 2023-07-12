scorecardresearch
भारतीय बाजारों के लिए क्या हैं आज के संकेत?

डाओ जोंस 317 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है. नैस्डेक में भी 0.55% की तेजी देखने को मिली, S&P500 भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। अमेरिका में आज महंगाई के आंकड़े आएंगे जिस पर सबकी नजर रहेगी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2023 09:13 IST
Share Market
Share Market

भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट्स से संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है वहीं 
एशियाई बाजार भी पॉजिटिव हैं। डाओ जोंस 317 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है. नैस्डेक में भी 0.55% की तेजी देखने को मिली, S&P500 भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। अमेरिका में आज महंगाई के आंकड़े आएंगे जिस पर सबकी नजर रहेगी। 

एशियाई बाज़ारों का हाल 
GIFT निफ्टी की शुरुआत 19,537 पर हुई है, चीन के बाजार शंघाई की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई है। हॉन्ग कॉन्ग का बाजार हैंग सेंग 230 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, कोरिया के बाजार कॉस्पी में एकदम सपाट ट्रेडिंग हो रही है। 

कच्चा तेल 2% की तेजी के साथ 80 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास आ गया है। फिलहाल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 79.60 डॉलर प्रति बैलर के आस-पास ट्रेड करता दिख रहा है, WTI क्रूड भी 75 डॉलर प्रति बैलर के ऊपर टिका हुआ है। 

आज भारत के जून महंगाई के रिटेल के आंकड़े आएंगे और मई के IIP ग्रोथ के आंकड़े भी आएंगे। बाजार की नजर इस पर भी रहेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
