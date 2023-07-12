भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट्स से संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है वहीं

एशियाई बाजार भी पॉजिटिव हैं। डाओ जोंस 317 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है. नैस्डेक में भी 0.55% की तेजी देखने को मिली, S&P500 भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। अमेरिका में आज महंगाई के आंकड़े आएंगे जिस पर सबकी नजर रहेगी।

एशियाई बाज़ारों का हाल

GIFT निफ्टी की शुरुआत 19,537 पर हुई है, चीन के बाजार शंघाई की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई है। हॉन्ग कॉन्ग का बाजार हैंग सेंग 230 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, कोरिया के बाजार कॉस्पी में एकदम सपाट ट्रेडिंग हो रही है।

कच्चा तेल 2% की तेजी के साथ 80 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास आ गया है। फिलहाल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 79.60 डॉलर प्रति बैलर के आस-पास ट्रेड करता दिख रहा है, WTI क्रूड भी 75 डॉलर प्रति बैलर के ऊपर टिका हुआ है।

आज भारत के जून महंगाई के रिटेल के आंकड़े आएंगे और मई के IIP ग्रोथ के आंकड़े भी आएंगे। बाजार की नजर इस पर भी रहेगी।