scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारWall Street: Dow Jones 1,000 अंक से अधिक गिरा, S&P 500 2022 के बाद से सबसे खराब दिन में 3% गिरा

Wall Street: Dow Jones 1,000 अंक से अधिक गिरा, S&P 500 2022 के बाद से सबसे खराब दिन में 3% गिरा

सोमवार को S&P 500 में केवल 22 स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 6, 2024 06:49 IST
Dow Jones 1,000 अंक से अधिक गिरा

सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में वैश्विक बिकवाली का सिलसिला जारी रहा। Wall Street पर कारोबार समाप्त होने तक, Dow Jones ने 1,033 अंक या 2.6% की गिरावट दर्ज की, जबकि S&P 500 में 3% और नैस्डैक कंपोजिट में लगभग 3.5% की कमी आई। हालांकि, दिन के न्यूनतम स्तरों से सभी तीन बेंचमार्क सूचकांकों में कुछ सुधार देखने को मिला।

advertisement

Also Read: आज इन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

Dow Jones और S&P 500 के लिए यह सितंबर 2022 के बाद का सबसे बुरा एकल-दिवसीय गिरावट थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका ने शुक्रवार के नकारात्मक रोजगार रिपोर्ट के बाद बाजार में गिरावट को बढ़ावा दिया, जिसका असर सोमवार के सत्र में भी देखने को मिला। S&P 500 में केवल 22 स्टॉक्स ने लाभ के साथ सत्र समाप्त किया।

निवेशक American Federal Reserve ब्याज दरों में कटौती कि लेकर चिंतित

निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि American Federal Reserve ब्याज दरों में कटौती करने में पीछे रह गया है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया था। मेगाकैप टेक स्टॉक्स पर भी बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसमें Nvidia की शेयर कीमत 6% से अधिक गिर गई, जबकि एक समय पर यह लगभग 12% तक नीचे चली गई थी। Apple के शेयर भी 4.5% गिर गए, जब वॉरेन बफेट की Berkshire Hathaway ने iPhone निर्माता में अपनी आधी हिस्सेदारी बेची।

अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका

अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं के चलते अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई, और निवेशक सुरक्षित बांड में चले गए। Bond की कीमतें यील्ड के विपरीत चलती हैं। सोमवार को बेंचमार्क 10-वर्षीय नोट की यील्ड 3.78% रही, जो जून 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है। सीबीओई वोलैटिलिटी इंडेक्स (VIX) लगभग 38 पर था, जबकि यह 65 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था, जो कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक दिनों के बाद का सबसे बड़ा स्तर है। यह VIX इंडेक्स "डर का माप" माना जाता है और यह S&P 500 के विकल्पों की बाजार कीमतों पर आधारित है।

S&P 500 उच्च स्तर से लगभग 8.5% नीचे 

S&P 500 अपने हाल के उच्च स्तर से लगभग 8.5% नीचे है। तीन दिनों के भीतर, Dow Jones 5.9%, S&P 500 6.1% और Nasdaq Composit 8% गिर चुका है, जो जून 2022 के बाद का सबसे खराब तीन दिन का नुकसान है।

हालांकि, व्यापार समाप्त होने के बाद, फ्यूचर्स में कुछ सुधार देखने को मिला। Nasdaq 100 फ्यूचर्स लगभग 190 अंक ऊपर थे, जबकि Dow Jones फ्यूचर्स में 150 अंकों की बढ़त देखी गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 6, 2024