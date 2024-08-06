आज इन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

मंगलवार, 6 अगस्त 2024 को भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट के संकेत हैं। GIFT Nifty ने 19 अंक या 0.08% की गिरावट के साथ 24,124 पर कारोबार किया, जो NSE Nifty 50 और BSE Sensex के लिए सुस्त शुरुआत का संकेत देता है। इससे पहले, सोमवार को NSE Nifty 50 ने 662.10 अंक या 2.68% की गिरावट के साथ 24,055.60 पर बंद किया, जबकि BSE Sensex 2,222.55 अंक या 2.74% गिरकर 78,759.40 पर आ गया।

advertisement

Also Read: Bangladesh के President ने देश में विरोध प्रदर्शन के बीच जेल में बंद Ex PM Khaleda Zia को रिहा करने का आदेश दिया

6 अगस्त 2024 को निगरानी में रहने वाले प्रमुख शेयर

Bharti Airtel: टेलीकॉम कंपनी ने 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही में अपने लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचना दी है। कंपनी का लाभ 2.5 गुना बढ़कर 4,160 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,612.5 करोड़ रुपये था। कंपनी का राजस्व भी 2.8% बढ़कर 38,506.4 करोड़ रुपये हो गया।

ONGC: ONGC ने पहली तिमाही में 9.4% की गिरावट के साथ 8,938.1 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो पिछली तिमाही में 9,869.4 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का राजस्व 1.8% बढ़कर 35,266.4 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, ONGC का लाभ 15.1% गिरकर 10,526.8 करोड़ रुपये हो गया।

BEML: BEML ने 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही में 70.47 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 75.01 करोड़ रुपये था।

Tata Chemical: कंपनी ने 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही में 67.6% की गिरावट के साथ 190 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 587 करोड़ रुपये था। कंपनी का राजस्व 10.2% घटकर 3,789 करोड़ रुपये हो गया।

Moterson Sumi Wiring: कंपनी ने पहली तिमाही में 21% की वृद्धि के साथ 148.87 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी का कुल राजस्व 2,184.84 करोड़ रुपये रहा।

Bharti Hexacom: कंपनी ने 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही में 101.90% की वृद्धि के साथ 511.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Brigade Enterprises कंपनी ने 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही में 267.12% की वृद्धि के साथ 80.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

V-Mart Retail: कंपनी ने 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही में 12 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 21.9 करोड़ रुपये का घाटा था।

Honeywell Automation: Technology Company ने 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 32% की सालाना वृद्धि के साथ 136.5 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 103.4 करोड़ रुपये थी। कंपनी का राजस्व 3% बढ़कर कुल 960.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 932.3 करोड़ रुपये था।

advertisement

Adani Energy Solutions: कंपनी ने घोषणा की कि उसने रिन्यूएबल सोर्सेज़ से बिजली निकालने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से 8,373.10 करोड़ रुपये जुटाए हैं। जुलाई 2015 में अदानी एंटरप्राइजेज (एईएल) से अलग होने और सूचीबद्ध होने के बाद यह पूंजी बाजार में कंपनी की पहली इक्विटी वृद्धि है।

Lupin: कंपनी ने श्रीलंका में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में ल्यूपिन लंका (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, इसे महाराष्ट्र जीएसटी प्राधिकरण से एक केंद्रीकृत कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए लागू ब्याज और 336.2 करोड़ रुपये के बराबर जुर्माने के साथ करों में 336.2 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की गई है।

HUDCO: HUDCO ने RITES के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बायोकॉन: बायोकॉन ने अपने विशाखापत्तनम स्थित API सुविधा के लिए USFDA से एक रिपोर्ट प्राप्त की है।

advertisement

बाजार की स्थिति

सोमवार को बाजार में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक और घरेलू संकेतों का नकारात्मक प्रभाव था। Nifty 50 ने 24,236.35 के उच्चतम स्तर से गिरावट दर्ज की, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में और गिरावट संभव है, खासकर जब तक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत नहीं मिलते।