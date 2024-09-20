scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVodafone Share: इस स्टॉक पर अब ब्रोकरेज की राय क्या है?

Vodafone Share: इस स्टॉक पर अब ब्रोकरेज की राय क्या है?

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में 20 प्रतिशत की गिरावट आने के एक दिन बाद, कई ब्रोकरेज ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को AGR बकाया की पुनर्गणना की मांग को खारिज कर दिया था। वोडाफोन आइडिया और बाकी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका में 2019 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 20, 2024 11:36 IST
Vodafone Share पर अब ब्रोकरेज की राय
Vodafone Share पर अब ब्रोकरेज की राय

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में  20 प्रतिशत की गिरावट आने के एक दिन बाद, कई ब्रोकरेज ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को AGR बकाया की पुनर्गणना की मांग को खारिज कर दिया था। वोडाफोन आइडिया और बाकी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका में 2019 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वोडाफोन को तीन काम करने की जरूरत

कुछ ब्रोकरेज ने पहले सुझाव दिया था कि वोडाफोन को तीन काम करने की जरूरत है।  पूंजी निवेश, टैरिफ बढ़ोतरी और कर्ज में छूट। अगर ये तीनों काम हो जाएंगे तो कंपनी फिर से रिवाइव हो सकती है। पहली दो शर्तें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे मामले में कंपनी को झटका लग गया। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा

अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है, "सुप्रीम कोर्ट का प्रतिकूल फैसला वोडाफोन के लिए बड़ा झटका है। हालांकि, शेयर की कीमत में 20 फीसदी की तेज गिरावट हो चुकी है। अब वोडाफोन अपने टैरिफ प्लैन को और महंगा कर अपना घाटा कम करना होगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि पहले 16.50 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज ने कहा कि पहले उसने 16.50 रुपये का टारगेट दिया था और अब ये टारगेट 11.50 रुपये का है और इस पर इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस 12 से 24 रुपये के बीच सुझाया है।  ब्रोकरेज का मानना है कि वह इक्विटी कन्वर्जन या भुगतान में देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 20, 2024