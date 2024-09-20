Vodafone Share: इस स्टॉक पर अब ब्रोकरेज की राय क्या है?

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में 20 प्रतिशत की गिरावट आने के एक दिन बाद, कई ब्रोकरेज ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को AGR बकाया की पुनर्गणना की मांग को खारिज कर दिया था। वोडाफोन आइडिया और बाकी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका में 2019 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

वोडाफोन को तीन काम करने की जरूरत

कुछ ब्रोकरेज ने पहले सुझाव दिया था कि वोडाफोन को तीन काम करने की जरूरत है। पूंजी निवेश, टैरिफ बढ़ोतरी और कर्ज में छूट। अगर ये तीनों काम हो जाएंगे तो कंपनी फिर से रिवाइव हो सकती है। पहली दो शर्तें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे मामले में कंपनी को झटका लग गया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा

अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है, "सुप्रीम कोर्ट का प्रतिकूल फैसला वोडाफोन के लिए बड़ा झटका है। हालांकि, शेयर की कीमत में 20 फीसदी की तेज गिरावट हो चुकी है। अब वोडाफोन अपने टैरिफ प्लैन को और महंगा कर अपना घाटा कम करना होगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि पहले 16.50 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज ने कहा कि पहले उसने 16.50 रुपये का टारगेट दिया था और अब ये टारगेट 11.50 रुपये का है और इस पर इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस 12 से 24 रुपये के बीच सुझाया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वह इक्विटी कन्वर्जन या भुगतान में देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।