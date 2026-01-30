scorecardresearch
Budget 2026 से पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार खरीदारी! 12% उछला शेयर - जानिए बजट में क्या हो सकता है खास

Budget 2026 से पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार खरीदारी! 12% उछला शेयर - जानिए बजट में क्या हो सकता है खास

सुबह 11:43 बजे बीएसई पर स्टॉक 11.94% या 1.20 रुपये चढ़कर 11.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 11.84% या 1.19 रुपये की तेजी के साथ 11.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi, Jan 30, 2026 11:52 IST

Vodafone Idea Share: देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd) के शेयरों में 12% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आज सुबह 11:43 बजे बीएसई पर स्टॉक 11.94% या 1.20 रुपये चढ़कर 11.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 11.84% या 1.19 रुपये की तेजी के साथ 11.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले टेलीकॉम सेक्टर में उम्मीदों के बीच Vi के शेयर में जमकर खरीदारी हो रही है। हालांकि कंपनी की ओर से कोई नया स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग या तात्कालिक ट्रिगर नहीं आया, लेकिन बाजार की नजरें बजट पर टिकी हैं।

ब्रोकरेज हाउस Axis Securities ने अपने बजट 2026 नोट में कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज पर जीएसटी राहत की मांग कर रही है। इसमें 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने या छूट देने की अपेक्षा शामिल है। इसके अलावा, आरसीएम देनदारियों पर आईटीसी उपयोग की अनुमति मिलने से कंपनियों के कैश फ्लो में सुधार हो सकता है।

5G-6G और PLI पर फोकस

Axis Securities के मुताबिक, आने वाले बजट में 5G विस्तार और 6G की तैयारी को लेकर पीएलआई स्कीम के विस्तार की भी उम्मीद है। वहीं, Cellular Operators Association of India का मानना है कि लाइसेंस फीस को मौजूदा 3 फीसदी से घटाकर 0.5–1 फीसदी किए जाने पर इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी।

45,000 करोड़ रुपये का कैपेक्स प्लान

Vi के शेयरों में तेजी की एक वजह कंपनी का हालिया 45,000 करोड़ रुपये का कैपेक्स ऐलान भी माना जा रहा है। मैनेजमेंट अगले तीन साल में 17 प्राथमिक सर्किलों में 4G कवरेज को प्रतिस्पर्धियों के बराबर लाने और शहरी बाजारों में निर्बाध 5G रोलआउट का लक्ष्य रख रहा है। इस निवेश का करीब 70 फीसदी हिस्सा टावर जोड़ने पर खर्च होने की उम्मीद है।

चुनौतियां अभी बाकी

दिसंबर तिमाही में एआरपीयू ग्रोथ के बावजूद सब्सक्राइबर बेस में गिरावट ने नतीजों पर दबाव डाला। Department of Telecommunications से मिले मोराटोरियम ने कंपनी को कुछ राहत दी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि Vi पूरी तरह मुश्किलों से बाहर नहीं आई है।

Vodafone Idea Share Price Target

Motilal Oswal Financial Services ने Vi पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए टारगेट प्राइस 10 रुपये का दिया है।

वहीं, JM Financial ने ‘ADD’ रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 11 रुपये रखा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 30, 2026