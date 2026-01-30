South Indian Bank: निजी क्षेत्र के बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (South Indian Bank Ltd) का शेयर आज क्रैश कर गया है। स्टॉक में आज 19% की बड़ी गिरावट आई है। यह गिरावट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ P R Seshadri के दोबारा नियुक्ति न लेने के फैसले के बाद आई।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 10:48 बजे तक एनएसई पर 14.87% या 6.58 रुपये गिरकर 37.68 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर शेयर 14.86% या 6.58 रुपये टूटकर 37.69 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 10:25 बजे तक कंपनी के 99,77,230 इक्विटी शयेर (99.7 लाख) में कारोबार हुआ है।

सीईओ के फैसले से बाजार में घबराहट

रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक ने बताया कि 29 जनवरी 2026 को हुई बोर्ड बैठक में पी आर शेषाद्री के अनुरोध पर विचार किया गया। बैंक के मुताबिक, वह अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद व्यक्तिगत कारणों से जुड़ी गतिविधियां करना चाहते हैं, इसलिए फिर से नियुक्ति नहीं लेना चाहते। हालांकि, शेषाद्री 30 सितंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे।

उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

बैंक ने साफ किया कि बोर्ड ने नए एमडी और सीईओ की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फाइलिंग के अनुसार, उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के बाद Reserve Bank of India और बैंक के शेयरधारकों से जरूरी मंजूरी ली जाएगी। इस घोषणा के बाद निवेशकों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अनिश्चितता दिखी, जिसका असर सीधे शेयर कीमत पर पड़ा।

नतीजों में दिखी मजबूती

दिसंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9 फीसदी बढ़कर 374.32 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में मुनाफा 341.87 करोड़ रुपये था।

प्री-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 फीसदी बढ़कर 584.33 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, नॉन-इंटरेस्ट इनकम में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 485.93 करोड़ रुपये रही।

बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा। दिसंबर 2025 के अंत में ग्रॉस एनपीए घटकर 2.67 फीसदी रह गया, जो एक साल पहले 4.30 फीसदी था। नेट एनपीए 80 बेसिस प्वाइंट घटकर 0.45 फीसदी पर आ गया। ग्रॉस एडवांस 11 फीसदी बढ़कर 96,764 करोड़ रुपये हो गए, जबकि रिटेल डिपॉजिट 13 फीसदी की बढ़त के साथ 1,15,563 करोड़ रुपये तक पहुंच गए।