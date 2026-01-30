scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारगिरते बाजार में चमका ये आईटी स्टॉक! 11% की लगाई छलांग - शेयर प्राइस 25 रुपये से कम

गिरते बाजार में चमका ये आईटी स्टॉक! 11% की लगाई छलांग - शेयर प्राइस 25 रुपये से कम

सुबह 10:32 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 9.86% या 1.76 रुपये चढ़कर 19.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर आज यह शेयर 17.85 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 20 रुपये को टच कर लिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 30, 2026 10:42 IST

शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच, स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में 11% की तेजी देखने को मिली है। 

सुबह 10:32 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 9.86% या 1.76 रुपये चढ़कर 19.61 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर आज यह शेयर 17.85 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 20 रुपये को टच कर लिया है। मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 10:25 बजे तक कंपनी के 2,01,802 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

advertisement

हाल ही में कंपनी ने अपने मैनेजमेंट से जुड़ा दिया था बड़ा अपडेट

31 दिसंबर 2025 की एक फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। बोर्ड ने मौजूदा सीईओ विनोद बाबू बोल्लीकोंडा को कंपनी का ग्रुप सीईओ नियुक्त किया जाएगा। वहीं, अभी चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑफिसर के पद पर काम कर रहे चंद्रशेखर मुद्रगनम को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा, हेल्थ केयर डिवीजन में टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत राजेश सूर्यदेवरा को कंपनी का सीआईओ (मुख्य सूचना अधिकारी) नियुक्त किया गया है। साथ ही, दीपांकर बिस्वास को कंपनी का सीपीओ (मुख्य उत्पाद अधिकारी) बनाया गया है।

EdgeAI ऑटोमोटिव साइबर सुरक्षा पर साझेदारी

इससे पहले 24 दिसंबर 2025 के एक फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसने ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सिस्टम्स में विशेषज्ञ कनेक्टएम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MoU साइन किया है। 

यह साझेदारी सेमीकंडक्टर-आधारित EdgeAI सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) के ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए की गई है, जो नेक्स्ट जनरेशन की ऑटोमोटिव साइबर सुरक्षा जरूरतों पर केंद्रित होगी।

MoU के तहत BCSSL इस एडवांस EdgeAI SoC प्लेटफॉर्म की आर्किटेक्चर, डिजाइन और डेवलपमेंट का नेतृत्व करेगी, जिसमें रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन और लगातार सुरक्षा प्रबंधन जैसी क्षमताएं शामिल होंगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 30, 2026