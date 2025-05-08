Stock in Focus: आदित्य बिड़ला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea के शेयर में आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है जिसके बाद स्टॉक अपने 52 Week Low के करीब ट्रेड कर रहा है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 13:58 बजे तक कंपनी के 3,19,96,891 (3.19 करोड़) इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ है।

आज Vi का शेयर 6.99 रुपये पर खुला था और अपने इंट्राडे हाई 7.05 रुपये पर पहुंचा और फिर 2% से ज्यादा गिरकर अपने दिन के नीचले स्तर 6.75 रुपये पर पहुंच गया। Vodafone Idea ने 22 नवंबर 2024 को अपने 52 Week Low 6.60 रुपये को टच किया था।

Vodafone Idea Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 2:02 बजे तक बीएसई पर 2.16% या 0.15 रुपये टूटकर 6.78 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.17% या 0.15 रुपये गिरकर 6.77 रुपये पर रहा।

Vodafone Idea Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 24 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

मुंबई के बाद अब इन दो शहरों में कंपनी ने शुरू की 5G सर्विस

मार्च 2025 में कंपनी ने अपने 5G सर्विस की शुरुआत मुंबई से की थी और धीरे-धीरे अन्य शहरों को भी जोड़ रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने 28 अप्रैल को अपने फाइलिंग में बताया था कि उसने मुंबई के बाद अब चंडीगढ़ और पटना में भी अपने 5G सेवाओं को शुरू कर दिया है।

कंपनी ने बताया कि Vi यूजर्स 299 रुपये से शुरू होने वाले प्लान पर अनलिमिटेड 5G डेटा का आनंद ले सकते हैं और स्ट्रीमिंग, गेमिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, तेज डाउनलोड और रीयल-टाइम क्लाउड एक्सेस जैसे विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए 5G स्पीड का अनुभव कर सकते हैं।

मई में इन शहरों में लॉन्च होगा 5G

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वोडाफोन आइडिया का प्लान मई के महीनों में दिल्ली और बेंगलुरु में 5G सर्विस को लॉन्च करने का है।