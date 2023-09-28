scorecardresearch
Viral Video: साधारण से दिखने वाले इस शख्स के पास है 100 करोड़ का पोर्टफोलियो?

आज के दौर में अगर किसी के पास पैसा आ जाता है। तो वो अपनी जिंदगी को लग्जरी बना लेता है। लेकिन जिस तरह बुजुर्ग ने 100 करोड़ से ज्यादा के पोर्टफोलियो का दावा किया है, उस हिसाब से इनकी सादगी, लोगों का दिल जीत रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 28, 2023 12:38 IST
शख्स को देखिए ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं
इस शख्स को देखिए ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एकदम साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग शख्स का दावा है कि इनके पास 101 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। जी हां, 101 करोड़ रुपए... पहली बार में तो यकीन न हो। लेकिन जब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स से पर्दा उठाया, तो शेयर मार्केट के दिग्गज भी हक्के-बक्के रह गए। आइये सुनते हैं इनका क्या कहना है? बा बता रहे हैं कि उनके पास 80 करोड़ रुपये के L&T के शेयर हैं। वहीं 21 करोड़ रुपये के UltraTech Cement के शेयर हैं। वहीं 1 करोड़ रुपये के Karnataka Bank के शेयर भी इनके पोर्टफोलियो में मौजूद है।

अब तक ट्विटर पर इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और बल्क में कमेंट्स भी आए हैं। इतना ही नहीं इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शेनॉय ने कहा कि 27,000 एलएंडटी शेयरों की कुल कीमत लगभग 8 करोड़ होती है। जबकि अल्ट्राटेक शेयरों की कीमत लगभग 3.2 करोड़ होती है। इसी तरह कर्नाटक बैंक के शेयरों की वैल्यू भी लगभग 8 करोड़ रुपये होगी। ऐसे में इस बुजुर्ग के पास अच्छी रकम है। इससे उन्हें ताकत मिलेगी। वहीं, एक अन्य शख्स ने कमेंट करते हुए कहा कि वह 3.5 करोड़ रुपये के शेयरों से 6 लाख रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं।

L&T, UltraTech Cement और Karnataka Bank के शेयर भी इनके पोर्टफोलियो में मौजूद है
आज के दौर में अगर किसी के पास पैसा आ जाता है। तो वो अपनी जिंदगी को लग्जरी बना लेता है। लेकिन जिस तरह इन बुजुर्ग ने 100 करोड़ से ज्यादा के पोर्टफोलियो का दावा किया है, उस हिसाब से इनकी सादगी, लोगों का दिल जीत रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
