Stocks To Watch Today : आज किन शेयरों पर होगी नज़र
KSB कंपनी को पीएम-कुसुम योजना III के तहत 27.78 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। इसके तहत कंपनी 800 सोलर पम्पिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग को देगी। इसकी सप्लाई चौथी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।
घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी गयी। बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है।
Dixon Tech: कंपनी की सब्सियडियरी Padget इलेक्ट्रॉनिक्सा का स्मॉर्टफोन्स बनाने के लिए Xiaomi के साथ करार किया है। ये मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के नोएड स्थित Padget की फैसिलिटी मे होगी।
MCX: 2 अक्टूबर को नए ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म पर मॉक सेशन होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को नये कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लैटफॉर्म पर कामकाज शुरू हो जाएगा। कंपनी ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है।
Aurobindo Pharma: कंपनी सिंगापुर की Hilleman Laboratories के साथ करार किया है। इसके करार के तहत बच्चों के लिए Pentavalent Vaccine तैयार करने से लेकर कमर्शियलाइजेशन तक का काम होगा।
Oberoi Realty: मुंबई के ताड़देव में 13,450 स्क्वैयर फीट की जमीन पर रीडेवलपमेंट का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 2 लाख स्क्वैयर फीट का फ्री सेल कम्पोनेन्ट तैयार होने की उम्मीद है।
Endurance Tech: 2-व्हीलर के लिए एल्युमीनियम एलॉय पहिया बनाने की क्षमता विस्तार योजना को मंजूरी मिल गई है। ये क्षमता विस्तार पुणे के चकन स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए होगा। कंपनी क्षमता बढ़ाकर हर महीने 1,90,000 सेट्स तैयार करेगी। इस विस्तार योजना पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अप्रैल 2024 तक ये काम पूरा भी हो जाएगा।
NBCC: नई दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कमर्शियल बिल्ट-अप स्पेस बेचेगी। करीब 14.75 लाख स्क्वैयर फीट की एरिया बिक्री के लिए 5,716.43 करोड़ रुपए में बिक्री का प्रस्ताव है।
Nazara Tech: कंपनी को 2.83 करोड़ रुपए टैक्स नोटिस GST विभाग से मिला है।
SJVN: उत्तराखंड के मोरी स्थित 60 MW NMHEP के पहले यूनिट में मेकैनिकल स्पिनिंग का काम शुरू कर दिया है।