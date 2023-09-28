Circuit Limit: Exchange ने फिर बदली शेयरों की सर्किट Limit

निवेशको की सुविधा को देखते हुए एक्सचेंज लगातार शेयरों के Circuit Limit में फेर-बदल करती रही है। एक बार फिर एक्सचेंज ने शेयर में फेर-बदल की है। आइये जानते है कौन-कौन से शेयरो में फेर बदल हुई है। एक्सचेंज की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंपनियों का सर्किट फिल्टर बदल रहा है।

Informed Technologies: शेयर का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 84.19 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ रुपये है।

Omaxe: कंपनी का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 17 फीसदी बढ़कर 64 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपये है। शेयर ने एक हफ्ते में 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, सालभर में शेयर 32 फीसदी टूटा है।

Ganga Pharmaceuticals Ltd: कंपनी का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी से गिरकर 12 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 4 करोड़ रुपये है। एक हफ्ते में शेयर 26 फीसदी टूटा है। कंपनी का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है

Vipul Ltd: कंपनी का सर्किट 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 9 फीसदी बढ़कर 18.85 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 170 करोड़ रुपये है।

Kesar India: कंपनी का सर्किट 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 339 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 120 करोड़ रुपये है। एक हफ्ते में 33 फीसदी, तीन महीने में शेयर ने 70 फीसदी का रिटर्न दिया है।