Newsशेयर बाज़ारCircuit Limit: Exchange ने फिर बदली शेयरों की सर्किट Limit

Circuit Limit: Exchange ने फिर बदली शेयरों की सर्किट Limit

किसी भी शेयर में सिर्फ खरीदने वाले होते है तो शेयर एक तय सीमा (एक्सचेंज की ओर से तय की जाती है।) 5-10-15-20 फ फिसदी तक बढ़ने के बाद उसमें ट्रेडिंग रुक जाती है। इसके उलट जब सिर्फ बेचने वाले होते है तो शेयर निचले सर्किट पर आ जाता है। इन्हीं लिमिट को एक्सचेंज समय समय पर बदलती रहती है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 28, 2023 08:52 IST
निवेशको की सुविधा को देखते हुए एक्सचेंज लगातार शेयरो के Circuit Limit में फेर-बदल करती रही है
निवेशको की सुविधा को देखते हुए एक्सचेंज लगातार शेयरो के Circuit Limit में फेर-बदल करती रही है

निवेशको की सुविधा को देखते हुए एक्सचेंज लगातार शेयरों के Circuit Limit में फेर-बदल करती रही है। एक बार फिर एक्सचेंज ने शेयर में फेर-बदल की है। आइये जानते है कौन-कौन से शेयरो में फेर बदल हुई है। एक्सचेंज की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंपनियों का सर्किट फिल्टर बदल रहा है।

Informed Technologies: शेयर का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 84.19 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ रुपये है। 

Omaxe: कंपनी का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 17 फीसदी बढ़कर 64 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1100  करोड़ रुपये है। शेयर ने एक हफ्ते में 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, सालभर में शेयर 32 फीसदी टूटा है। 

Ganga Pharmaceuticals Ltd: कंपनी का सर्किट 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी से गिरकर 12 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 4 करोड़ रुपये है। एक हफ्ते में शेयर 26 फीसदी टूटा है। 

Vipul Ltd: कंपनी का सर्किट 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 9 फीसदी बढ़कर 18.85 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 170 करोड़ रुपये है। 

Kesar India: कंपनी का सर्किट 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 339 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 120 करोड़ रुपये है। एक हफ्ते में 33 फीसदी, तीन महीने में शेयर ने 70 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
