ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें?

साइबर ठगी किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसे में खुद को साइबर ठगी से सुरक्षित रखना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे साइबर ठगी से आप खुद को कैसे सुरक्षित करें।

1. किसी भी बैंक के कर्मचारी कभी भी कॉल करके KYC डिटेल्स, OTP, डेबिट कार्ड पिन या CVV नहीं पूछते हैं, इसलिए कॉल पर किसी के साथ अपने KYC डिटेल्स जैसे PAN डिटेल्स या जन्मतिथि (Date of Birth) शेयर न करें।

2. कॉल की पहचान करें: जिस मोबाइल नंबर से कॉल आई है, उसे ध्यान से जांचें। क्रॉस-चेक करें कि यह वाकई में बैंक का कस्टमर सर्विस नंबर है।

3. कॉलर आईडी पर भरोसा न करें: किसी कॉलर आईडी पर पूरी तरह भरोसा न करें, क्योंकि स्कैमर्स यह भी फेक कर सकते हैं।

4. मोबाइल नंबर न बदलें: कभी भी किसी भी मोबाइल नंबर बदलने की रिक्वेस्ट में न आएं, एक्सिस बैंक कर्मचारी कभी भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए नहीं कहते हैं।

5. Authenticity की जांच करें: रिफंड संबंधी कॉल या ईमेल पर ध्यान न दें। हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से कस्टमर सपोर्ट या कॉल सेंटर नंबर प्राप्त करें।

6. थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन न डाउनलोड करें: AnyDesk, TeamViewer या Quick Support जैसे थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन डाउनलोड न करें, क्योंकि इन्हें फ्रॉड के लिए उपयोग किया जा सकता है।

फ्रॉड होने पर क्या करें?

अगर किसी ने धोखाधड़ी करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, तो तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना दें। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और अपने डेबिट कार्ड या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए बैंक के कस्टमर केयर पर फोन करें।

इन सावधानियों का पालन करके आप अपने बैंक खाते को सुरक्षित रख सकते हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकते हैं।