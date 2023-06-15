scorecardresearch
Stock Split के बाद Varun Beverages के शेयर में 6% की तेज़ी

वरुण बेवरेजेज के शेयर की कीमत में गुरुवार को भी तेजी देखने को मिल रही है। वरुण बेवरेजेज के स्टॉक को पहले ₹10 प्रति शेयर से ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेयरों में विभाजित किया गया है। स्टॉक की विभाजन की तारीख आज यानि 15 जून है। कंपनी ने ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के एक शेयर के लिए ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले दो इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया।

New Delhi, Jun 15, 2023 15:45 IST
Varun Beverage के शेयर की कीमत में गुरुवार को भी तेजी देखने को मिल रही है। वरुण बेवरेजेज के स्टॉक को पहले ₹10 प्रति शेयर से ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेयरों में विभाजित किया गया है। स्टॉक की विभाजन की तारीख आज यानि 15 जून है।
 कंपनी ने ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के एक शेयर के लिए ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले दो इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया। वरुण बेवरेजेज दुनिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है। कंपनी भारत सहित छह देशों में कार्बोनेटेड पेय, जूस और पैकेज्ड पेयजल का उत्पादन और वितरण करती है। 

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में कंपनी ने प्रॉफिट में 24.7% की बढोतरी देखी गई थी। कंपनी का शुद्ध लाभ साल दर साल (YoY) 69% बढ़कर ₹429 करोड़ हो गया था। कंपनी की बिक्री 37.7% YoY बढ़ी, जबकि EBITDA की वृद्धि 50.3% YoY थी, मार्जिन के साथ 20.5% पर रहा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कंपनी 'स्टिंग' और दूध आधारित पेय पदार्थों जैसे नए ब्रांडों में वृद्धि तेज गति से बढ़ रही है, जिससे ग्रोथ को मोमेंटम मिल रहा है। 

 Axis Securities का कहना है कि वरूण बेवरेजज उनकी टॉप होल्डिंग है और अपने प्रतिद्धंदियों के मुकाबले कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सुबह 10:30 बजे, बीएसई पर वरुण बेवरेजेज के शेयर 2.89% बढ़कर ₹830.55 (स्टॉक-विभाजन के समायोजित) पर कारोबार कर रहे थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 15, 2023