FOMC पर टिकी निगाहें, दायरे में रहा बाज़ार
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में लगातार 10 बढ़ोत्तरी के बाद इस बार इसका पॉज का बटन दब सकता है। अमेरिका में महंगाई से काफी राहत मिलने के बाद अब इस बात की उम्मीद जगी है कि फेड की बैठक में शायद इस बार ब्याज दरें ना बढ़ें। मई में अमेरिका में रिटेल महंगाई दर 4% रही है, जो कि मार्च 2021 के बाद से सबसे कम है, ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फेड की आज आने वाली पॉलिसी से पहले महंगाई के मोर्चे पर मिली इस राहत का फायदा ब्याज दरों पर रोक के रूप में दिख सकता है।
दो दिन की बैठक के बाद अब फेड के अधिकारी इस बात पर राहत की सांस ले सकते हैं कि महंगाई के आंकड़े उनके अनुमानों के मुताबिक आए हैं, हालांकि वो तब यही कहेंगे कि महंगाई अब भी उनके 2% के लक्ष्य से ज्यादा है, फिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में लगातार 10 बढ़ोतरियों के बाद इस बार इसका पॉज बटन तो दबा ही सकता है, क्योंकि उसकी कोशिशें बिल्कुल सही दिशा में हैं।
हैरिस फाइनेंशियल के जैमी कॉक्स का कहना है कि दरों पर रोक लगाने के लिए CPI के आंकड़े फेड के लिए सबकुछ हैं, सभी कैटेगरी में डेफ्लेशन या/डिसइंफ्लेशन है, अगर जून में ये ट्रैजेक्टरी रहती है तो आगे और सख्ती की जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी फेड की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में भी दायरे में कारोबार रहा। भारतीय बाजार भी शायद अमेरिकी फेड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
