Adani ग्रुप को लेकर श्रीलंका सरकार का बड़ा दावा

SriLanka में अदाणी ग्रुप (Adani Group) का विंड पावर प्रोजेक्ट (Wind Power Project) दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा, ये जानकारी श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री Kanchana Wijesekera ने दी है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में भारत के अदाणी ग्रुप का 500 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जायेगा। पिछले साल अगस्त में, अदाणी ग्रुप को श्रीलंका के पूनरीन में विंड पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी गई थी। विजेसेकरा ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, 'मन्नार और पूनरीन में 500 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट की प्रगति पर अदाणी ट्रांसमिशन के साथ चर्चा हुई है।

विजेसेकरा ने अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, 'हमने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चुनौतियों, रोडमैप और दिसंबर 2024 तक परियोजना को पूरा करने के लिए अदाणी ग्रीन एनर्जी की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। अधिकारियों ने कहा कि फरवरी के बाद ये पहली समीक्षा बैठक थी। पिछले साल अगस्त में, अदाणी ग्रुप को श्रीलंका के पूनरीन में विंड पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी गई थी, अदाणी ग्रीन एनर्जी को 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश के लिए Mannar में 286 मेगावाट और पूनरीन में 234 मेगावाट की दो विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर में अदाणी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट Colombo के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल के पोर्ट में उनके निवेश से बिलकुल अलग है।

अदाणी ग्रुप के प्रमुख Gautam Adani ने अक्टूबर 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मुलाकात की थी, ताकि Rajapakse प्रेसीडेंसी के तहत कोलंबो पोर्ट के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद देश में ग्रुप के निवेश को आगे बढ़ाया जा सके।

