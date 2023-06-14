scorecardresearch
Brightcom समूह के शेयरों में तेजी जारी, आज भी अपर सर्किट लगा, SEBI ने 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

ब्राइटकॉम के शेयर में आज फिर से तेज़ी देखने को मिली है और ये शेयर अपने एक साल के निचले स्तर 9.27 रुपये से 196.55% तक रिबाउंड कर चुका है। ब्राइटकॉम पिछले एक महीने में 82.14 फीसदी चढ़ा है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों ने बुधवार को लगातार सातवें सत्र में लगातार तेजी दिखाई है। सेबी के रेड फ्लैग के बावजूद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 14, 2023 14:21 IST
Brightcom समूह के शेयरों में तेजी जारी, आज भी अपर सर्किट लगा, लगा जुर्माना

Brightcom के शेयर में आज फिर से तेज़ी देखने को मिली है और ये शेयर अपने एक साल के निचले स्तर 9.27 रुपये से 196.55% तक रिबाउंड कर चुका है। ब्राइटकॉम पिछले एक महीने में 82.14 फीसदी चढ़ा है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों ने बुधवार को लगातार सातवें सत्र में लगातार तेजी दिखाई है। SEBI के रेड फ्लैग के बावजूद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने Geeta Kancharla पर 12 लाख रुपये, Vijay Kumar Kancharla, एचयूएफ के कर्ता औरM Suresh Kumar Reddy (चेयरपर्सन और एमडी) पर 6-6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, और S V Rajyalakshmi Reddy और ब्राइटकॉम ग्रुप पर प्रत्येक को 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

Also Read: SEBI के अंतरिम आदेश के खिलाफ ZEEL ने खटखटाया SAT का दरवाजा

ब्राइटकॉम पिछले एक महीने में 82.14 फीसदी चढ़ा है। फिर भी, इसमें एक वर्ष में 46.79% और वर्ष-दर-वर्ष (YTD) आधार पर 5.90% की गिरावट आई है। स्टॉक ने इस साल मई के अंत में अपने मल्टीबैगर टैग का तमगा फिर से हासिल किया है। अनुभवी निवेशक Shankar Sharma द्वारा समर्थित यह शेयर पिछले पांच वर्षों में 1,244.61% उछला है। मार्च 2023 तक, शर्मा की कंपनी में 1.24% कि हिस्सेदारी है।  बीएसई और एनएसई ने ब्राइटकॉम समूह की प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक एएसएम (ASM) ढांचे के तहत रखा है।

SEBI के रेड फ्लैग के बावजूद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Jun 14, 2023