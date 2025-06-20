प्लेन क्रैश के बाद Air India का बड़ा फैसला, 15% उड़ानें होंगी कम - जुलाई के मध्य तक ये फैसला रहेगा कायम
एयर इंडिया ने अपने X पोस्ट में लिखा की अगले कुछ हफ्तों के लिए वाइडबॉडी विमानों के अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में 15% की कटौती करने का फैसला किया गया है। यह कटौती अभी से लेकर 20 जून के बीच लागू की जाएगी और उसके बाद कम से कम जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी।
Air India: 12 जून को अहमदाबाद में एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, एयरलाइन ने अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन में 15% की अस्थायी कटौती का ऐलान किया है। यह फैसला 20 जून से प्रभावी होगा और जुलाई मध्य तक लागू रहने की संभावना है।
Air India ने इस कदम को "दुखद लेकिन जरूरी" बताया है। पिछले छह दिनों में एयरलाइन की 83 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। कंपनी ने बयान में कहा, “हम इस संकट से और अधिक मजबूत होकर निकलेंगे। यात्रियों, नियामकों और एविएशन मंत्रालय के समर्थन से हम सेवा में स्थिरता लाएंगे।”
हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों के लिए सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया था। अब तक 33 में से 26 विमानों को परिचालन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। Boeing 777 बेड़े पर भी एहतियातन जांच शुरू की जा रही है।
Air India का कहना है कि मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव, यूरोप और पूर्वी एशिया में रात के हवाई कर्फ्यू और सुरक्षा-प्रधान संचालन की नीति के चलते उड़ानों में व्यवधान आ रहे हैं। इसलिए बेड़े की बेहतर उपलब्धता और व्यवधान को कम करने के लिए यह कटौती जरूरी हो गई है।
कंपनी ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में सीट देने, टिकट का पूरा रिफंड और एडवांस नोटिस देने की पूरी कोशिश की जा रही है।
Air India ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्हें "अपने बड़े परिवार का हिस्सा" बताया। टाटा समूह के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, कंपनी मेडिकल और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रही है।
12 जून को AI171 फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में मेघानी नगर में एक मेडिकल हॉस्टल से टकरा कर भयानक हादसा हुआ था। 241 यात्रियों सहित लगभग 270 लोगों की जान गई। ब्रिटेन निवासी रमेश विश्वास कुमार एकमात्र जीवित बचे यात्री थे।