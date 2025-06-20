भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट सिस्टम को बदल दिया है। 1 जुलाई से नया टिकट सिस्टम लागू हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार, अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए यूजर को अपना आईआरसीटीसी अकाउंट (IRCTC Account) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना होगा।

आधार लिंक के साथ तत्काल टिकट बुक करने के लिए 15 जुलाई से आधार बेस्ट OTP ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगर आप भी फ्यूचर में ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको नीचे बताएंगे कि आप कैसे आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक कर पाएंगे।

ऐसे करें आधार को आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक (How to link irctc account with aadhaar card)

स्टेप 1: आपको सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2: अब आपको My Account ऑप्शन में जाकर Authenticate User के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: इसके बाद न्यू वेबपेज ओपन होगा। इस पेज में आपको अपना आधार नंबर या फिर Virtual ID डालकर 'Verify Details' के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

स्टेप 4: अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सबमिट करें।

इस तरह आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा। लेकिन, टिकट बुक करते समय आपको IRCTC अकाउंट में आधार वेरिफाई पैसेंजर को एड-ऑन करना होगा।

आधार वेरिफाई पैसेंजर को कैसे एड-ऑन करें

आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार वेरिफाई पैसेंजर को जोड़ने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: IRCTC अकाउंट में लॉग-इन करें।

स्टेप 2: अब My Profile में जाकर Master List के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपको पैसेंजर के आधार कार्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जैसी सभी जानकारी देनी है।

स्टेप 4: अब आईडी प्रूफ के तौर पर पैसेंजर का आधार नंबर डालें।

स्टेप 5: इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

आधार नंबर वेरिफाई होने के बाद ऑटोमैटिकली आईआरसीटीसी अकाउंट में पैसेंजर का नाम एड-ऑन हो जाएगा।