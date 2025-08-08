निवेशकों की बल्ले-बल्ले! 5 साल में 800% रिटर्न देने वाली कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, इस बार मुनाफे ने तोड़ा रिकॉर्ड

scorecardresearch
मल्टीबैगर स्टॉक Shanti Educational Initiatives Ltd ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। जून तिमाही में कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार रही है। आइए, जानते हैं कि जून तिमाही में कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 11:46 IST
Shanti Educational Share

8 अगस्त 2025 (शुक्रवार) को शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (Shanti Educational Initiatives Ltd) के शेयर में हल्की बढ़त देखने को मिली। शेयर 1% चढ़कर ₹103.95 पर पहुंच गया।, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस ₹103 था। इस स्टॉक का 52 हफ्तों में सबसे ऊंचा भाव ₹207.75 और सबसे निचला ₹63.20 रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक अभी अपने लो प्राइस से करीब 65% ऊपर आ चुका है।

यह कंपनी 2009 में चिरिपाल ग्रुप (Chiripal Group) ने अहमदाबाद से शुरू की थी। शुरुआत से ही इसका मकसद बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा देना था। SEIL पूरे देश में स्कूल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देती है। 

इसमें प्ले स्कूल, हाई स्कूल और बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज तक शामिल हैं। कंपनी स्कूल चलाने की पूरी मैनेजमेंट संभालती है जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग, इंग्लिश मीडियम कोर्स तैयार करना और टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाई को आसान बनाना।

इस साल की पहली तिमाही (Q1 FY26) कंपनी के लिए बेहद मजबूत रही। नेट सेल्स ₹15.16 करोड़ रही और मुनाफा ₹2.90 करोड़ तक पहुंच गया। खास बात ये है कि पिछली तिमाही (Q4 FY25) में कंपनी को ₹0.47 करोड़ का घाटा हुआ था। यानी, सिर्फ तीन महीने में मुनाफे में 717% की जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई।

वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में कंपनी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। नेट सेल्स 220% बढ़कर ₹58.99 करोड़ हो गई। वहीं मुनाफा 93% बढ़कर ₹7.06 करोड़ पहुंचा। यह पिछले साल (FY24) के मुकाबले बेहद बड़ी छलांग है, जिससे साफ है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹1,600 करोड़ से ज्यादा है। वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कम हो गई है। पहले जहां कंपनी को 43.2 दिन लगते थे, अब यह सिर्फ 24.5 दिन रह गई है। 

पिछले 5 साल में इस कंपनी के शेयर ने 850% का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। यानी, अगर किसी ने 5 साल पहले ₹1 लाख लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹9.5 लाख हो जाती। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
