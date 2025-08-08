IPO Alert: आ रहा है 1,400 करोड़ का आईपीओ, सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने फाइल किया ड्राफ्ट

देश की जानी-मानी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Silver Consumer Electricals Ltd.) अब शेयर बाजार में उतरने वाली है। कंपनी ने अपने आईपीओ (IPO) के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास कागजात जमा कर दिए हैं।

इस आईपीओ की कुल वैल्यू 1,400 करोड़ रुपये होगी। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 400 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कर्ज उतारने के लिए होगा फंड का इस्तेमाल

कंपनी ने साफ किया है कि फ्रेश इश्यू से मिलने वाले 1,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इस साल का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। 30 जून 2025 तक कंपनी पर 1,103 करोड़ रुपये का कर्ज था। इससे साफ है कि इस आईपीओ से कंपनी अपने कर्ज के बोझ को काफी हद तक कम कर लेगी।

प्रमोटर बेचेंगे हिस्सेदारी

कंपनी के प्रमोटर विनीत धरमशिभाई बेडिया (Vinit Dharamshibhai Bediya) जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वह अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। वे अभी 48.99% हिस्सेदारी रखते हैं और 400 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। बता दें कि मुंबई की बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेंटोमैथ (Pantomath) भी इसमें निवेशक है।

राजकोट में सबसे बड़ा प्लांट

सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स पंप और मोटर्स, सोलर पंप और कंट्रोलर, फैन, लाइटिंग और अन्य इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के साथ-साथ कृषि उपकरण बनाती है। कंपनी का सबसे बड़ा और वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट गुजरात के राजकोट में है, जो 1,38,821 वर्ग मीटर में फैला है।

प्रोडक्शन कैपेसिटी मजबूत

मार्च 2025 तक कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बड़ी है। पंप और मोटर्स की सालाना क्षमता 24 लाख यूनिट है। फैन की क्षमता 72 लाख यूनिट, लाइटिंग प्रोडक्ट्स की 2.19 करोड़ यूनिट और कृषि उपकरण की 72,000 यूनिट है।

कंपनी दो तरह से बिजनेस करती है। पहला, अपने ब्रांड "Silver" और "Bediya" के तहत प्रोडक्ट बेचती है। दूसरा, यह भारत के बड़े ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEM) के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की 81.5% कमाई सिर्फ पंप और मोटर्स से हुई।