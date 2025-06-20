HDB Financial Services IPO: प्राइस बैंड से निवेशक हैरान! GMP में आई गिरावट, इतने रुपये पर हो सकती है लिस्टिंग
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का साइज ₹12,500 करोड़ का है जहां कंपनी ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) की पेशकश कर रही है।
HDB Financial Services IPO Price Band: किसी एनबीएफसी द्वारा देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (HDB Financial Services) ने अपने आईपीओ प्राइस बैंड से निवेशकों को हैरान कर दिाया है।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ प्राइस बैंड 700-740 रुपये है जो अन-लिस्टेड मार्केट के प्राइस से करीब 40% का डिस्काउंट है।
अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 68,900 करोड़ रुपये होगा। वर्तमान में, एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर अन-लिस्टेड मार्केट में लगभग 1,250 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, जो सितंबर 2024 में दर्ज उच्चतम स्तर 1455 रुपये से 15 प्रतिशत की गिरावट कम है।
इससे पहले कंपनी ने बताया था कि रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार 25 जून 2025 से लेकर शुक्रवार 27 जून 2025 तक खुला रहेगा।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का साइज ₹12,500 करोड़ का है जहां कंपनी ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) की पेशकश कर रही है। इस OFS में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक अपने शेयर ऑफलोड कर रही है जिसके पास वर्तमान में HDB में 94.3% हिस्सेदारी है।
HDB Financial Services IPO Latest GMP
इस आईपीओ के जीएमपी में आज गिरावट आई है। 19 जून के 105 रुपये के जीएमपी के मुकाबले वर्तमान में 20 जून को ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इसका लेटेस्ट जीएमपी 83 रुपये है।
HDB Financial Services IPO Listing Price Prediction
लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 11.22% के प्रीमियम के साथ ₹823 रुपये पर हो सकती है।
HDB Financial Services IPO Allotment Date
इस आईपीओ की अलॉटमेंट सोमवार 30 जून 2025 को हो सकती है।
HDB Financial Services IPO Listing Date
इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 2 जुलाई को हो सकती है।
HDB Financial Services के बारे में
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDBFS) एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। यह पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के क्लाइंट को सर्विस देती है।
एचडीबीएफएस को अपने लॉन्ग टर्म लोन और बैंक सुविधाओं के लिए केयर एएए और क्रिसिल एएए रेटिंग और अपने शॉर्ट टर्म और कमर्शियल पेपर के लिए ए1+ रेटिंग मिली है। कंपनी के बिजनेस में लेंडिंग और बीपीओ सर्विस दोनों मौजूद है।