IPO मार्केट में होने वाली बड़ी हलचल, आने वाले हैं ये 8 आईपीओ; कंपनियां जुटाएंगी करोड़ों रुपये

Upcoming IPO: शेयर बाजार में निवेशकों की नजर अपकमिंग आईपीओ पर बनी रहती है। आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जून-जुलाई में 8 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। इन आईपीओ को सेबी (IPO) से हरी झंडी मिल गई है।

अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि बाजार में निवेश के लिए कौन-से आईपीओ आने वाले हैं।

कंपनियां जुटाएंगी करोड़ों रुपये

साल 2025 तक में शेयर बाजार में काफी कम आईपीओ आते हैं। लेकिन, अब आईपीओ मार्केट में बहार आ गई है। जून-जुलाई में 8 कंपनियों के आईपीओ आएंगे। यह 8 कंपनियां आईपीओ के जरिये 26,000 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आठ कंपनियां HDB Financial Services, Sambhv Steel Tubes, Ellenbarrie Industrial Gases, Kalpataru, Globe Civil Projects, NSDL, Hero Fincorp और JSW Cement हैं।

HDB Financial Services

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के जरिये 12,500 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी का आईपीओ 24 जून 2025 को एंकर निवेशकों के लिए ओपन होगा। रिटल निवेशक 25 जून 2025 से इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। इ आईपीओ में फ्रेश शेयर के साथ ऑफर फॉर सेल भी शामिल हैं।

Sambhv Steel Tubes

Sambhv Steel Tubes का आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। कंपनी का यह आईपीओ 540 करोड़ का हो सकता है। इस आईपीओ में 440 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर होंगे और 100 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल शामिल हैं।

निवेश के लिए आने वाले हैं ये आईपीओ

अपकमिंग आईपीओ की लिस्ट में एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज और कल्पतरु भी शामिल हैं। Ellenbarrie Industrial Gases अपने आईपीओ से 400 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है। वहीं, Kalpataru IPO आईपीओ के माध्यम से 1,590 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार JSW Cement का आईपीओ जुलाई में ओपन होगा। कंपनी को जनवरी में सेबी से मंजूरी मिल गई थी। इसके अलावा Hero Fincorp, NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) का आईपीओ भी जुलाई में आ सकता है।