Gold, Silver Price Today: सोने और चांंदी का खुदरा भाव उछला - वायदा कारोबार की कीमते गिरीं, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : गुरुवार 19 जून को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में जहां तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फ्यूचर ट्रेड वाले गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:02 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.81% या 809 रुपये गिरकर 98728 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.25% या 1361 रुपये चढ़कर 107205 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: