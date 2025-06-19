Gold, Silver Price Today: सोने और चांंदी का खुदरा भाव उछला - वायदा कारोबार की कीमते गिरीं, चेक करें लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Advertisement
Gold Silver Rates Today : गुरुवार 19 जून को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में जहां तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फ्यूचर ट्रेड वाले गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है।
advertisement
MCX पर सोने और चांदी का भाव
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:02 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.81% या 809 रुपये गिरकर 98728 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.25% या 1361 रुपये चढ़कर 107205 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,941 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,947 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,989 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,102 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,086 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।