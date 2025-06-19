Astrologer Sanjiv Bhasin: शेयर बाजार में निवेश की सलाह देने वाले पूर्व मार्केट गुरु संजीव भसीन (Sanjiv Bhasin) अब भविष्य गुरु यानी एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। अब भसीन ग्रह-नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने हाल ही में उन्हें 'पंप एंड डंप' स्कीम के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में बाजार से बैन कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद भसीन ने सोशल मीडिया पर अपनी नई भूमिका में एंट्री ली है - अब वे YouTube चैनल 'Astrowiz-SanjivBhasin' पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी सलाह देते दिख रहे हैं।

संजीव भसीन की इस बदली हुई छवि पर बाजार के जानकारों में हैरानी है। एक समय पर टीवी चैनलों पर निवेश की सलाह देते नजर आने वाले भसीन अब ग्रह-नक्षत्रों की चाल पर बात कर रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर डाले गए वीडियो में वे कुंडली, शनि की साढ़े साती और वास्तु टिप्स जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, निवेशकों के बीच अब उनके पुराने टिप्स और वर्तमान भूमिका को लेकर मिक्स रिएक्शन सामने आ रही हैं - कुछ लोग इसे खुद को 'रीब्रांड' करने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक तरह की 'डैमेज कंट्रोल' स्ट्रैटेजी मान रहे हैं।

सेबी ने जब्त किए 11.37 करोड़ रुपये

SEBI की जांच के अनुसार, भसीन और उनके सहयोगियों ने मिलकर चुनिंदा शेयरों को खरीदने के लिए निवेशकों को सोशल मीडिया और टीवी शो के जरिए उकसाया। फिर जब इन शेयरों की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 11.37 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए SEBI ने संजीव भसीन सहित सभी आरोपियों को इक्विटी मार्केट से पूरी तरह बैन कर दिया है और उनके खातों से इस रकम की जब्ती की है।

जांच में सामने आया कि इस धोखाधड़ी में एक प्राइवेट कंपनी का इस्तेमाल हुआ, जो भसीन के भाई प्रदीप भसीन के नाम पर थी। संजीव भसीन ने इसी के जरिए स्टॉक्स की हेराफेरी की। SEBI ने उन्हें और अन्य आरोपियों को 15 दिनों के भीतर अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है।

भसीन की छवि लंबे समय तक IIFL सिक्योरिटीज से जुड़े एक भरोसेमंद स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की रही है। लेकिन अब उनके इस बदलाव ने बाजार और सोशल मीडिया दोनों को चौंका दिया है। उनकी नई पहचान एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में उभर रही है, जो कि वित्तीय दुनिया से उनके ड्रामेटिक ट्रांजिशन को दर्शाती है।