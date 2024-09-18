scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTorrent Power: इस खबर के बाद शेयर में आया उछाल

Torrent Power: इस खबर के बाद शेयर में आया उछाल

महाराष्ट्र की सरकारी बिजली वितरण कंपनी की तरफ से मिले ऑर्डर के बाद टोरेंट पावर के शेयरों में 5.23% की बढ़त दर्ज की गई और बुधवार को बीएसई पर इंट्रा-डे उच्च स्तर ₹1,873.20 तक पहुंच गया। इसके बाद शेयर में कुछ मुनाफावसूली भी आई।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2024 12:22 IST
Torrent Power: इस खबर के बाद शेयर में आया उछाल
Torrent Power: इस खबर के बाद शेयर में आया उछाल

महाराष्ट्र की सरकारी बिजली वितरण कंपनी की तरफ से मिले ऑर्डर के बाद टोरेंट पावर के शेयरों में 5.23% की बढ़त दर्ज की गई और बुधवार को बीएसई पर इंट्रा-डे उच्च स्तर ₹1,873.20 तक पहुंच गया। इसके बाद शेयर में कुछ मुनाफावसूली भी आई।  कंपनी के शेयरों में यह तेजी उस खबर के बाद आई है जिसमें बताया गया कि टोरेंट पावर को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी (MSEDCL) से 1,500 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज क्षमता के लिए पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ा लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिला है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टोरेंट पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि

टोरेंट पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि कंपनी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थापित होने वाले अपने आगामी पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट से स्टोरेज क्षमता की आपूर्ति करने की योजना बना रही है। टोरेंट पावर ने कहा, "पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी एग्रीमेंट (PHESFA) के तहत, कंपनी MSEDCL को 1,500 मेगावाट की कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता उपलब्ध कराएगी, जो प्रति दिन 8 घंटे (लगातार अधिकतम 5 घंटे) डिस्चार्ज करने में सक्षम होगी। चार्जिंग के लिए इनपुट एनर्जी MSEDCL द्वारा प्रदान की जाएगी।"

इस स्टॉक ने 10 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 55 प्रतिशत और एक साल में 155 प्रतिशत रिटर्न

एक महीने में इस स्टॉक ने 10 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 55 प्रतिशत और एक साल में 155 प्रतिशत रिटर्न दिया है।
इस कंपनी में शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है

Promoters: 53.57%
Foreign Institutional Investors (FIIs): 8.43%
Domestic Institutional Investors (DIIs): 19.53%
Retail Investors & Others: 18.49%

डिस्क्लेमर- इस स्टॉक में हमारी कोई भी खरीद बिक्री की सलाह नहीं है, आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 18, 2024