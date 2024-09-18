Torrent Power: इस खबर के बाद शेयर में आया उछाल
महाराष्ट्र की सरकारी बिजली वितरण कंपनी की तरफ से मिले ऑर्डर के बाद टोरेंट पावर के शेयरों में 5.23% की बढ़त दर्ज की गई और बुधवार को बीएसई पर इंट्रा-डे उच्च स्तर ₹1,873.20 तक पहुंच गया। इसके बाद शेयर में कुछ मुनाफावसूली भी आई। कंपनी के शेयरों में यह तेजी उस खबर के बाद आई है जिसमें बताया गया कि टोरेंट पावर को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी (MSEDCL) से 1,500 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज क्षमता के लिए पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ा लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिला है।
टोरेंट पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि
टोरेंट पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि कंपनी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थापित होने वाले अपने आगामी पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट से स्टोरेज क्षमता की आपूर्ति करने की योजना बना रही है। टोरेंट पावर ने कहा, "पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी एग्रीमेंट (PHESFA) के तहत, कंपनी MSEDCL को 1,500 मेगावाट की कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता उपलब्ध कराएगी, जो प्रति दिन 8 घंटे (लगातार अधिकतम 5 घंटे) डिस्चार्ज करने में सक्षम होगी। चार्जिंग के लिए इनपुट एनर्जी MSEDCL द्वारा प्रदान की जाएगी।"
इस स्टॉक ने 10 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 55 प्रतिशत और एक साल में 155 प्रतिशत रिटर्न
एक महीने में इस स्टॉक ने 10 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 55 प्रतिशत और एक साल में 155 प्रतिशत रिटर्न दिया है।
इस कंपनी में शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है
Promoters: 53.57%
Foreign Institutional Investors (FIIs): 8.43%
Domestic Institutional Investors (DIIs): 19.53%
Retail Investors & Others: 18.49%
