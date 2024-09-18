Bajaj Housing Finance 9% टूट गया, क्या अभी भी महंगा है स्टॉक?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के शेयर में बुधवार के कारोबार में मुनाफावसूली के चलते 9 प्रतिशत की गिरावट है।

सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने वाला ये शेयर बीएसई पर 188.45 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर से 9.17 प्रतिशत गिरकर 171.16 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चला और इसने 3 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं।

advertisement

शेयर पर फिलिपकैपिटल की आरंभिक रिपोर्ट

शेयर पर फिलिपकैपिटल की आरंभिक रिपोर्ट ने इस शेयर पर बुलिश रूख रखा है। इस ब्रोकरेज ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर का मूल्यांकन सितंबर 2026 के बुक वैल्यू के 6.5 गुना पर किया और 210 रुपये का भाव सुझाया है।

मेहता इक्विटीज के सीनियर वीपी (रिसर्च) प्रशांत तापसे

मेहता इक्विटीज के सीनियर वीपी (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने इनवेस्टर्स को स्टॉक लिस्टिंग के बाद मुनाफावसूली करने की सलाह दी थी, क्योंकि लिस्टिंग लाभ उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि के निवेशक लंबी अवधि के विकास के लिए स्टॉक को बनाए रख सकते हैं क्योंकि कंपनी के अच्छी स्थिति वाले बिजनेस मॉडल को देखते हुए सेक्टर का आउटलुक पाजिटिव है।

फिलिपकैपिटल को उम्मीद है कि निकट भविष्य में बीएचएफएल के लिए लोन कोस्ट कम रह सकती है। फिलिपकैपिटल ने कहा कि इसके साथ ही कम जोखिम वाली बैलेंस शीट बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से ROCE और ROE 2 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हो जाएगा।