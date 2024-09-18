scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस दिग्गज ग्रुप का आ रहा है IPO, पैसा रखें तैयार!

इस दिग्गज ग्रुप का आ रहा है IPO, पैसा रखें तैयार!

मौजूदा वक्त में निवेशकों का पैसा शेयरों के मुकाबले IPO से ज्यादा बन रहा है। फंडामेंटल मजबूत कंपनियों की लिस्टिंग धमाकेदार हो रही है। इसी बीच Tata Sons से जुड़ी एक बड़ी कंपनी का IPO भी आने जा रहा है। कौन सी कंपनी है? बिजनेस मॉडल क्या है? कितना बड़ा IPO है? तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2024 11:53 IST
आ रहा है IPO, पैसा रखें तैयार
आ रहा है IPO, पैसा रखें तैयार

मौजूदा वक्त में निवेशकों का पैसा शेयरों के मुकाबले IPO से ज्यादा बन रहा है। फंडामेंटल मजबूत कंपनियों की लिस्टिंग धमाकेदार हो रही है। इसी बीच Tata Sons से जुड़ी एक बड़ी कंपनी का IPO भी आने जा रहा है। कौन सी कंपनी है? बिजनेस मॉडल क्या है? कितना बड़ा IPO है? तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

advertisement

शापूरजी पालोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group)

दरअसल शापूरजी पालोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी Afcons Infrastructure Ltd को SEBI की तरफ से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए कंपनी की ओर से SEBI को दस्तावेज मार्च में जमा करा दिए गए थे। आपको बता दें कि Tata Sons में मिस्त्री परिवार के शापूरजी पलौंजी (एसपी) ग्रुप की 18.37% हिस्सेदारी है।  

IPO का साइज

7,000 करोड़ रुपये का ये IPO हो सकता है। IPO में फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 1,250 करोड़ रुपये जुटाएगी। फिलहाल  एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 99.48% है। आपको बता दें कि गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है। वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 5,750 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करती दिखेगी।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

एफकॉन्स कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। कंपनी मरीन सेक्टर, जमीन पर होने वाले कई ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर प्लांट, ऑयल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है।

कंपनी की ऑर्डर बुक

Afcons Infrastructure की ऑर्डर बुक 7.6% के कंपाउंडेड ब्याज दर से बढ़ी है। साल 2021 में कंपनी की ऑर्डर बुक 26,248 करोड़ रुपये थी, जो 2023 में बढ़कर 30,405 करोड़ रुपये हो गई। सितंबर 2023 ऑर्डर बुक 34,888 करोड़ रुपये की थी। ICICI सिक्योरिटीज, DAM कैपिटल एडवाइजर्स, जेफरीज, नोमुरा, नुवामा और SBI कैपिटल बुक-रनिंग की लीड मैनेजर हैं.

फंड का इस्तेमाल

जुटाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी कर्ज चुकाने में लगाएगी। बाकी बचे पैसे को कैपिटल एक्सपेंडीचर, वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉरपोरेट कामों पर करेगी।

मुनाफा

वित्त वर्ष 2022-23 का कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू उसके पहले साल की तुलना में 14.69% बढ़कर  12,637 करोड़ रुपये था। 2023 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा बीते साल की तुलना में 14.89% बढ़कर 410 करोड़ रुपये हो गया था।

इससे पहले शपूरजी पलोनजी ग्रुप ने अपनी कंपनी Sterling and Wilson Renewable Energy का IPO मार्केट में उतारा था। अगस्त 2019 में स्टॉक मार्केट पर एंट्री करने वाली स्टर्लिंग एंड विल्सन को बाद में Reliance Industries ने खरीद लिया था।  फिलहाल शपूरजी पलोनजी ग्रुप की दो कंपनियां फोर्ब्स एंड कंपनी (Forbes & Co) और गोकाक टेक्सटाइल्स (Gokak Textiles) ही स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 18, 2024