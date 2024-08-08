आज रहेगी निवेशकों की इन कंपनियों के स्टॉक्स पर नज़र - जानिए

डोमेस्टिक इक्विटीज में गुरुवार, 8 अगस्त को नकारात्मक शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है। रात भर के ट्रेड में, वॉल स्ट्रीट के शेयर सूचकांक सतर्क केंद्रीय बैंकरों की टिप्पणियों के बाद नीचे बंद हुए। सुबह 07:28 बजे, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स 41.50 अंक या 0.17% की वृद्धि के साथ 24,181.50 पर कारोबार कर रहे थे।

आज के लिए प्रमुख स्टॉक्स की सूची

दर-संवेदनशील स्टॉक्स - रियल एस्टेट, ऑटो और वित्तीय स्टॉक्स आज प्रमुखता में रहेंगे क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सुबह 10 बजे अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। केंद्रीय बैंक से उम्मीद की जा रही है कि वह ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन उसकी टिप्पणी मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, खासकर जब कई चुनौतियाँ सामने हैं।

Maruti Suzuki India - मारुति सुजुकी का स्टॉक निवेशकों के रडार पर रहेगा क्योंकि ऑटो दिग्गज ने 2,555 आल्टो K10 वाहनों को वापस बुलाया है, जिसमें स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली में संभावित दोष हो सकता है।

Q1 परिणाम - कई कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। इनमें शामिल हैं: ईशर मोटर्स, आईआरसीओएन, सोभा, एसएआईएल, आरवीएनएल, ऑयल इंडिया, नोसील, एमआरएफ, कॉनकोर, कोचिन शिपयार्ड, और बायोकॉन।

Apollo Tyres - अपोलो टायर्स ने बुधवार को बताया कि उसके समेकित शुद्ध लाभ में पहली तिमाही में 24% की गिरावट आई है, जो ₹302 करोड़ रही। यह गिरावट कम बिक्री और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में ₹397 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में संचालन से राजस्व ₹6,335 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹6,245 करोड़ था।

NHPC - राज्य के स्वामित्व वाली जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी ने बुधवार को जून 2024 तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 1% से अधिक की मामूली वृद्धि की सूचना दी है, जो ₹1,108.46 करोड़ रही। कंपनी ने 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही में ₹1,095.38 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹3,010.22 करोड़ से बढ़कर ₹3,037.92 करोड़ हो गई।

Godrej Consumers - गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) ने बुधवार को जून तिमाही के लिए 41.36% की वृद्धि के साथ समेकित लाभ ₹450.69 करोड़ की सूचना दी, जो कच्चे माल की लागत में कमी से लाभान्वित हुआ। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में ₹318.82 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। जीसीपीएल ने कहा कि उसके बोर्ड ने अपनी एक सहायक कंपनी के माध्यम से पालतू देखभाल व्यवसाय में प्रवेश करने की मंजूरी दी है और वह 5 वर्षों में ₹500 करोड़ का निवेश करेगी। समीक्षाधीन तिमाही में संचालन से कुल राजस्व ₹3,331.58 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹3,448.91 करोड़ था।

Sula Vineyards - सुला वाइनयार्ड्स ने बुधवार को तिमाही लाभ में वृद्धि की सूचना दी, क्योंकि उपभोक्ताओं ने उसके सस्ते वाइन की अधिक खरीद की, जो उसके प्रीमियम उत्पादों की कमजोर मांग को पार कर गई। देश के सबसे बड़े वाइन निर्माता का समेकित शुद्ध लाभ 30 जून को समाप्त तिमाही में 7 प्रतिशत बढ़कर ₹14.63 करोड़ ($1.7 मिलियन) हो गया।

Tata Motors - मूडिज़ रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि उसने टाटा मोटर्स लिमिटेड की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को दो नॉट्स बढ़ाकर Ba1 से Ba3 कर दिया है, जो कंपनी की मजबूत शासन प्रथाओं, विशेष रूप से उसके ऋणदाता-हितैषी वित्तीय नीतियों, ट्रैक रिकॉर्ड और प्रबंधन की विवेकशीलता को दर्शाता है।

BSE - बीएसई ने बुधवार को जून 2024 तिमाही के लिए ₹265 करोड़ का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में ₹75 करोड़ से तीन गुना अधिक है। एक्सचेंज ने कहा कि उसने वर्तमान वित्तीय वर्ष FY25 में अप्रैल-जून तिमाही में ₹674 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹271 करोड़ था।

बाजार की स्थिति

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में नकारात्मक रुख की उम्मीद है। निवेशकों की नजर आरबीआई की मौद्रिक नीति पर होगी, जो आज सुबह 10 बजे घोषित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास पर उसके विचार महत्वपूर्ण होंगे।

आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर दर-संवेदनशील स्टॉक्स के लिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा और कई कंपनियों के तिमाही परिणामों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सतर्क रहना होगा और बाजार की गतिविधियों पर करीबी नजर रखनी होगी।