Lok Sabha: लोकसभा ने रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ कर में प्रमुख संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2024 पारित

लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी दी, जिसमें हाल ही में पेश की गई संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। सरकार ने अब करदाताओं को एक नए कम कर दर पर स्विच करने या मौजूदा प्रणाली के तहत बने रहने का विकल्प दिया है, जिसमें अनुक्रमण लाभ शामिल है।

वित्त मंत्री का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अनुक्रमण लाभ के बिना। अनुक्रमण करदाताओं को संपत्ति की लागत को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे कर योग्य लाभ को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

संशोधन का उद्देश्य

नए प्रावधान की आलोचना के बाद कि यह कर बोझ को बढ़ाएगा और रियल एस्टेट निवेश को हतोत्साहित करेगा, सीतारमण ने एक संशोधन पेश किया। इस संशोधन में उन संपत्तियों के लिए अनुक्रमण लाभ को बहाल किया गया है जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई थीं। अब करदाता 12.5 प्रतिशत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें अनुक्रमण नहीं है, या अनुक्रमण लाभ का दावा करते हुए 20 प्रतिशत कर का भुगतान कर सकते हैं।

विधेयक का पारित होना

लोकसभा ने 45 आधिकारिक संशोधनों के साथ इस वित्त विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी। अब यह विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में जाएगा। संविधान के अनुसार, राज्यसभा एक वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इसे सिफारिशों के साथ वापस कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा।

बजट का उद्देश्य

सीतारमण ने कहा कि FY25 के बजट का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और मध्यम वर्ग का समर्थन करना है। उन्होंने बताया कि सूचीबद्ध शेयरों और बांड में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का कदम मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है।

कराधान में सरलता

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने कराधान प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन को आसान बनाने के प्रयास किए हैं, बिना करों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाए। विभिन्न वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कमी व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST को हटाने की मांगों का जवाब देते हुए, सीतारमण ने स्पष्ट किया कि GST राजस्व का 75 प्रतिशत राज्यों को आवंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि 18 प्रतिशत GST लागू होने से पहले, सभी राज्यों ने इन प्रीमियम पर कर लगाया था। जब GST लागू हुआ, तो ये कर GST ढांचे के तहत समाहित हो गए।

वित्त विधेयक 2024 में किए गए संशोधन और सीतारमण द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना है। यह विधेयक अब राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।