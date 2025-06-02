scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअडाणी ग्रुप की इस कंपनी पर दो ब्रोकरेज फर्म 'गद-गद' - दोनों ने कहा खरीद लो- नोट करें फ्रेश टारगेट

अडाणी ग्रुप की इस कंपनी पर दो ब्रोकरेज फर्म 'गद-गद' - दोनों ने कहा खरीद लो- नोट करें फ्रेश टारगेट

MOFSL के अनुसार, आदाणी ग्रुप की ये कंपनी FY25 से FY27 तक कार्गो वॉल्यूम में 10% के एनुअल ग्रोथ की उम्मीद है। इस ग्रोथ से इस अवधि के दौरान राजस्व, EBITDA और PAT में 16% के CAGR को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 17:25 IST

APSEZ Share Price Target: अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) ने कई स्टॉक ब्रोकरेज का ध्यान खींचा है जिसमें एलारा सिक्योरिटीज़ और MOFSL शामिल हैं। इन फर्मों ने APSEZ पर 'BUY' रेटिंग बनाए रखी है, और 1700 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिया है जो कंपनी के लॉजिस्टिक्स और पोर्ट संचालन में अनुमानित ग्रोथ को दिखाता है।

MOFSL के अनुसार, APSEZ को FY25 से FY27 तक कार्गो वॉल्यूम में 10% के एनुअल ग्रोथ की उम्मीद है। इस ग्रोथ से इस अवधि के दौरान राजस्व, EBITDA और PAT में 16% के CAGR को बढ़ावा मिलने का अनुमान है, जो 1700 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ BUY रेटिंग को मजबूत करता है।

एलारा सिक्योरिटीज ने APSEZ का वित्त वर्ष 27ई के लिए पोर्ट बिजनेस का 19 गुना और लॉजिस्टिक्स का 8 गुना वैल्यूएशन किया है। ब्रोकरेज ने अडानी पोर्ट्स के शेयर के लिए 1700 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।

APSEZ के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का सबसे बड़ा ट्रक बेड़ा और दूसरी सबसे बड़ी संख्या में रेक शामिल हैं, जिससे यह वापी, सिलवासा और दमन जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग का लाभ उठा सकता है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 25-29 के लिए 15,000-20,000 करोड़ रुपये का Capex आवंटित किया है, जो इसके कुल Capex का लगभग 25% है। यह निवेश लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बढ़ाने और ऑपरेशन में टेक को इंटीग्रेट करने, दक्षता में सुधार और लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

APSEZ का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने लॉजिस्टिक्स वर्टिकल में 50% की मजबूत राजस्व सीएजीआर हासिल करना है। इस वृद्धि को बेड़े के विस्तार और माल जैसी वैल्यू एडेड सर्विस में निवेशों से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, APSEZ रणनीतिक रूप से स्थिरता और मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। 

एपीएसईज़ेड के लिए दृष्टिकोण पॉजिटिव बना हुआ है, ब्रोकरेज़ लॉजिस्टिक्स और पोर्ट ऑपरेशन में अनुमानित वृद्धि के कारण शेयर में तेजी की उम्मीद रखते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
