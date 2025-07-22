₹54 लाख की डील से चमकेगा टेक शेयर, स्टॉक बन सकता है मल्टीबैगर

टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी Blue Cloud Softech Solutions Limited ने एक अहम डील की घोषणा की है। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर (Blue Cloud Softech Share) में तेजी आने की उम्मीद है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपने Bioster Air & Surface Sterilizer System के 30 यूनिट्स को Hyderabad के N-Heights Corporate Towers में इंस्टॉल किया है।

कंपनी ने की ₹54 लाख की डील

कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए ₹54 लाख की डील की है। यह डील पूरे पांच साल के लिए होगी। यह डील दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी सर्विस देने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हेल्थ और हाइजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स के बाजार में भी अपनी पकड़ बना रही है।

स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के जानकारों का मानना है कि ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी की ब्रांड वैल्यू को मजबूत करते हैं और इसका असर सीधे उसके शेयर पर देखने को मिलता है।

इस सफलता के बाद अब अन्य कॉर्पोरेट ऑफिस, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और अस्पताल भी इस सिस्टम को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। यानी कंपनी को आने वाले समय में और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं।

Bioster Version 2.0 से स्टॉक को मिलेगा बूस्ट

कंपनी जल्द ही Bioster 2.0 वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इसमें स्मार्ट मॉनिटरिंग और IoT इंटीग्रेशन जैसी एडवांस सर्विस होंगी। यह वर्जन बड़े कमर्शियल स्पेस के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

अगर यह वर्जन सफल रहा तो कंपनी को सरकारी और इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जिससे शेयर में और उछाल आ सकता है।

Blue Cloud Softech की मौजूदगी भारत के अलावा अमेरिका, यूके, यूएई, इजराइल, फ्रांस, सिंगापुर और तंजानिया जैसे देशों में है। कंपनी साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में भी काम करती है।

इसलिए मार्केट एनालिस्ट मानते हैं कि यह कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। खासकर जब वह हेल्थ और सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे सेगमेंट में इनोवेशन कर रही हो।