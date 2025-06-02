scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार25% से ज्यादा चढ़ेगा ये होटल स्टॉक! JM Financial ने लगाया बड़ा दांव - आपके पोर्टफोलियो में है?

25% से ज्यादा चढ़ेगा ये होटल स्टॉक! JM Financial ने लगाया बड़ा दांव - आपके पोर्टफोलियो में है?

ब्रोकरेज ने आज इस कंपनी पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है। चलिए जानते हैं क्या है इस शेयर का फ्रेश टारगेट प्राइस?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 12:08 IST

Stock to BUY: सोमवार 2 जून को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस बीच हम आपके लिए एक ऐसा शेयर ढूंढ कर लाए हैं जिसमें 25.6% की तेजी आ सकती है। जी हां, दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने होटल सेक्टर की कंपनी Lemon Tree Hotels पर यह बड़ा दांव लगाया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने आज इस कंपनी पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है। चलिए जानते हैं क्या है इस शेयर का फ्रेश टारगेट प्राइस?

Lemon Tree Hotels पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि लेमन ट्री होटल्स ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ हुई है, जो कि ARR में 7% की सालाना ग्रोथ के कारण है। EBITDA 2 बिलियन रुपये (19% वार्षिक; 11% तिमाही दर तिमाही) पर आ गया, जबकि EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ है और यह 54% (+154 बीपीएस; +206 बीपीएस) हो गया है, जिसका कारण ऑरिका, मुंबई में ऑक्यूपेंसी में सुधार और पॉजिटिव परिचालन लाभ को जाता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का परिचालन पोर्टफोलियो वर्तमान में 10,270 पर है और मैनेजमेंट को चालू वित्त वर्ष में ~20,000 मार्क (पाइपलाइन होटल सहित) प्राप्त करने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि LTH FY25-28E के दौरान 11%/13%/14% का रेवेन्यू/EBITDA/PAT CAGR प्रदान करेगा, जो कम दोहरे अंकों की RevPAR ग्रोथ और कमरे जोड़ने की स्वस्थ गति से सहायता करेगा। 

Lemon Tree Hotels Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 170 रुपये से बढ़ाकर 175 रुपये का किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अगले 12 महीनों में अपने CMP 139 रुपये से 25.6% बढ़ सकता है। कंपनी ने शुक्रवार को बंद भाव को CMP माना है।

Lemon Tree Hotels Share Price

खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:01 बजे तक एनएसई पर 0.22% या 0.30 रुपये गिरकर 139.03 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.36% या 0.50 रुपये टूटकर 138.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 2, 2025