Niva Bupa Share Price: 11% से ज्यादा टूटा स्टॉक! एकदम आसान शब्दों में जानिए कारण

Niva Bupa Share Price: निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Niva Bupa Health Insurance Company Ltd) के शेयरों में आज 11% से ज्यादा की भारी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में यह गिरावट ब्लॉक डील के बाद हुई है। शेयर बाजार में, ब्लॉक डील, बड़ा ट्रांजैक्शन है जिसमें न्यूनतम 5 लाख शेयर या कम से कम ₹10 करोड़ का वैल्यू शामिल होता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लॉक डील में फेटल टोन (Fettle Tone) और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन (Krishnan Ramchandran) ने कंपनी में अपनी 7.2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की संभावना है। शेयर 11.14 प्रतिशत गिरकर 82 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया है।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:27 बजे तक निवा बुपा के 23,32,07,464 इक्विटी शेयर (23.32 करोड़) में ट्रेड हुआ है।

मार्च 2025 तक, फर्म के प्रमोटर, ब्रिटिश बीमाकर्ता बूपा के पास कंपनी में 55.98 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि फेटल टोन एलएलपी के माध्यम से ट्रू नॉर्थ (True North) के पास 17.47 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

जब नवंबर 2024 में निवा बूपा हेल्थ भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट हुई, तो यह देश में पहली ऐसी ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस एमएनसी कंपनी थी जिसमें ब्रिटिश स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य सेवा प्रमुख बूपा प्रमोटर के रूप में थी।

सितंबर 2023 में, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस (जिसे बाद में निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस नाम दिया गया) में मैक्स से बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के चार साल बाद, ट्रू नॉर्थ ने अपने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर बूपा को लगभग 2,700 करोड़ रुपये में ब्रिटिश फर्म को 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर सहमति जताते हुए कंट्रोल दे दिया था।

Niva Bupa Share Price

खबर लिखे जाने तक सुबह 10:52 बजे तक बीएसई पर 9.71% या 8.96 रुपये गिरकर 83.32 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.69% या 8.94 रुपये टूटकर 83.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Niva Bupa Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। पिछले 6 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।